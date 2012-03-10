اهدای 1200 اصله نهال به شهروندان باغستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال مانده است، این هفته نیز طبق برنامه مدون هفتگی، ملاقات مردمی شهردار با مردم شهر اندیشه در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد. در این ملاقات مردمی تعداد 42 نفر از شهروندان با شهردار دیدار کردند و به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه نیز در پی این ملاقات چهره به چهره، درخواست مراجعین را به معاونتها و واحدهای ذیربط ارجاع داده و دستورات لازم جهت پاسخگویی بصورت آنلاین و تسریع در حل مشکلات و مسائل مردم را صادر کرد.



حضور پرشور مردم در انتخابات لبیک دیگری به ندای ولی فقیه بود

فرماندار شهریار در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور شهرداران، رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسئولان شهرستان در فرمانداری برگزار شد، گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات، لبیک دیگری به ندای ولی فقیه خودشان بود و ما بر دستان این مردم بوسه می زنیم.



سید عباس جوهری افزود: طرح 6-3-3 که جزء مصوبات دولت است، باید در مدارس شهرستان اجرایی شود اما با توجه به موقعیت ویژه شهرستان و مهاجرت پذیری و رشد فزاینده جمعیت، اجرای این طرح با مشکلاتی روبرو است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین با همکاری آموزش و پرورش، برنامه های متنوعی به مناسبت هفته گرامیداشت معلم تدارک دیده شده است که باید با درایت و مدیریت درست اجراء شود.



هزار معلم نمونه در شهریار تجلیل می شوند

همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار در این جلسه اظهار داشت: بزرگداشت مقام معلم را در دستورکار داریم و از بین هفت هزار و 500 نفر معلم موجود در سطح شهرستان شهریار هزار نفر از مدارس معرفی شده اند که منتخبین معلمان شهرستان هستند و از این تعداد 154 نفر به عنوان نمونه منطقه ای از 20 منطقه آموزش و پرورش شهریار انتخاب شده اند که 27 نفر به مرحله استانی و در نهایت 17 نفر به مرحله کشور راه پیدا می کنند.



حکمعلی نجفی گفت: به مناسبت هفته گرامیداشت معلم برنامه های ویژه ای را تدارک دیده شده است که از جمله آن می توان به انواع مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، برپایی نمایشگاه عکس از همکاران فرهنگی طی سنوات گذشته، تجلیل از معلمان نمونه و در پایان برنامه ویژه ای بنام " بیاد دیروز" که دعوت از دانش آموزان سالهای گذشته و تجلیل از آنها و زنده شدن یاد و خاطره دوران گذشته است، برگزار می شود.

افزایش ساعت کاری شهرداری شهریار تا پایان سال جاری

معاون اداری و مالی شهرداری شهریار از افزایش ساعت کاری شهرداری شهریار تا پایان سال جاری خبر داد.



زارعی نژاد اعلام کرد: در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور ارائه خدمات مضاعف به شهروندان، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ساعت کار در شهرداری از تاریخ 17اسفند ماه از ساعت 7:30 صبح الی 17 بعد از ظهر به صورت یکسره آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

مراسم شب شعر "تا بهار" در شهر اندیشه برگزار شد



این مراسم با همکاری مشترک انجمن فرهنگ اندیشه و شورای اسلامی و شهرداری شهر اندیشه، در سالن همایشهای مجموعه فرهنگی هنری امام علی (ع) برگزار شد.

در این مراسم، از کتاب «بررسی شعر دهه هشتاد اندیشه» کار مشترک استادان شعر شهرستان شهریار و شهر اندیشه حشمت الله اسحاقی، احمد فرجی، امید نقوی و پروانه عزیزی، توسط بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه، رونمایی شد.

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب وعرضه محصولات فرهنگی در شهریار



واحد فرهنگی این اداره با همکاری موسسه انتشاراتی شهریار در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی به برگزاری نمایشگاه کتب و ارائه محصولات فرهنگی در شهرستان شهریار کرده است.



کتب ارائه شده دراین نمایشگاه با دو هزار عنوان در موضوعات روانشناسی، رمان، آموزشی، تربیتی، ادبیات و کودکان با 20 درصد تخفیف و به مدت یک ماه به علاقمندان ارائه می شود. این نمایشگاه در فاز یک اندیشه، ورودی پایانه، واقع شده و علاقمندان می توانند از ساعت 9 الی 21 از آن بازدید کنند.

برگزاری نمایشگاه انفرادی حمیده صالحی هنرمند نقاش



با همکاری شهرداری اندیشه و امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار، آثار نقاشی حمیده صالحی هنرمند شهرستان شهریار جهت بازدید علاقمندان به هنر نقاشی در فرهنگسرای امام علی(ع) فاز سه اندیشه به نمایش گذاشته شد.



دراین نمایشگاه تعداد ۱۶ اثر نقاشی در سبک رئال و با تکنیکهای رنگ و روغن، مداد و اکرولیک به مدت سه روز جهت بازدید دوستداران این هنر، برپا شده است.

1200 اصله نهال به شهروندان باغستانی اهداء شد



مسئول واحد پارکها و فضای سبز شهرداری باغستان گفت: این واحد به مناسبت روز درختکاری تعداد هزار و 200 اصله نهال را بین شهروندان باغستانی توزیع کرد.



ابراهیمی افزود: این نهال ها شامل انواع درختان زبان گنجشک، صنوبر، تبریزی، ابریشم مصری، ارغوان و بید بوده که شهرداری باغستان با هدف ترویج فرهنگ حفظ و گسترش منابع طبیعی به این امر اقدام کرده است.

کاشت نهال در هفته درختکاری توسط مسئولین شهرداری باغستان



مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر باغستان در هفته درخت کاری به مناسبت روز درختکاری اقدام به کاشت نهال در نقاط مختلف شهر کردند.



همچنین واحد فضای سبز شهرداری باغستان در این هفته اقدام به ترمیم نهر آب درختان بلوار ولیعصر(عج) جهت آبرسانی بیشتر به درختان کرده است.