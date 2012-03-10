به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) گفت: استفاده از مشاوران جوان باید به صورت اعتقادی و عملی در بین مسئولان کشور نهادینه شود.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی در دیدار با رئیس گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری اظهار داشت: استفاده از مشاوران جوان در امور اداری و مدیریتی ایده ای ناب و طرحی ارزشمند برای نظام است.



وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از ایده های نو بیان داشت: استفاده از مشاوران جوان باید به صورت اعتقادی و عملی در بین مسئولان کشور نهادینه شود.



تولیت آستانه مقدسه قم تصریح کرد: مسئولان کشور باید این روحیه و باور را داشته باشند که مشاوران جوان می توانند نقش موثری در ارتقا و بهبود فعالیت ها و برنامه های نهادهای مختلف داشته باشند.



وی یادآور شد: مشاوران جوان به گونه ای در کنار مدیران جوان قرار گیرند که خود نیز بتوانند اصول مدیریت را فرا گیرند.



مدیران جوان باید در مقابل مسائل سعه صدر داشته باشند



سعیدی تاکید کرد: مدیران جوان باید دشواری های مدیریت را پذیرفته و در مقابل بعضی مسائل تحمل و سعه صدر داشته باشند.

تولیت آستانه مقدسه قم افزود: مدیریت، مسئولیت سخت و سنگینی است که با استفاده از تجربه مدیران با سابقه و بهره گیری از مشاوران جوان و متخصص می توان بر دشواری های آن غلبه کرد.



وی در پایان ضمن تقدیر از رئیس جمهور کشور ابراز داشت: استفاده از مشاوران جوان طرح ارزشمندی است که باید در همه نهادهای کشور صورت گیرد.



روحانیت در همه عرصه ها حضور فعال داشته باشد



عضو خبرگان رهبری با ابراز رضایت از وضعیت امروز حوزهای علمیه کشور نسبت به دوران گذشته، بر حضور جدی طلاب در همه عرصه ها تاکید کرد.



آیت الله سید احمد علم الهدی، در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مشهد مقدس، این دانشگاه را نماد موفقی از وحدت حوزه و دانشگاه دانست و تصریح کرد: فراگیری دروس دانشگاهی توسط طلاب با حفظ شان طلبگی امری بسیار مطلوب و پسندیده است.



وی در ادامه با تاکید بر اخلاص در کارها، طلبگی را امری خطیر ذکر کرد و افزود: طلاب باید بر تحصیل علوم دینی اهتمام جدی داشته باشند و از فرصتی که انقلاب اسلامی برای تدریس علوم اسلامی فراهم کرده است نهایت بهره را ببرند.



امام جمعه مشهد مقدس هم چنین با مقایسه وضعیت حوزه های امروز با حوزه های قدیم گفت: اینکه عده ای می گویند طلاب قدیمی درس خوان تر بوده و وضعیت علمی حوزه ها بهتر بود، سخن درستی نیست چرا که وضعیت امروز حوزه های علمیه از جهات مختلف مخصوصا علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و اخلاقی بسیار بهتر است.



این استاد برجسته حوزه با ابراز رضایت از گسترش کیفی و کمی حوزه های علمیه نسبت به دوران گذشته تصریح کرد: گستردگی حوزه های علمیه امروز با دوران قدیم قابل مقایسه نیست به طور مثال در دوران قبل از انقلاب، کل طلاب حوزه علمیه خراسان دو هزار نفر بود اما امروز به برکت انقلاب اسلامی27 هزار طلبه در این حوزه مشغول فراگیری علوم دینی هستند.



حوزه در عرصه های مختلف دارای حرف و ایده است



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در حوزهای قدیم کار عمومی طلاب، مدرسی در حوزه یا سخنرانی در منابر بود، یادآور شد: امروز با گسترش حوزه های علمیه و ایجاد رشته های جدید، حوزه در عرصه های مختلف از جمله سیاسی، مدیریتی و فرهنگی دارای حرف ها و ایده های نو است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر انجام کار ها برای رضایت خداوند، ابراز داشت: طلاب باید برای موفقیت خود اهداف و چشم اندازی ترسیم کنند و بدانند که تنها راه موفقیت در این مسیر انجام کارها به طور خالصانه و وقف کامل خود برای امام زمان(عج) است که در این صورت امام عصر(عج) نیز پشتیبان و حامی آنها خواهد بود.



روحانیت باید در همه عرصه ها حضوری فعال داشته باشد



علم الهدی با تاکید بر حضور فعال روحانیت در همه عرصه ها، تصریح کرد: روحانیت در همه عرصه ها از جمله مدیریت، سیاسی و فرهنگی باید حضور جدی داشته و در این مسیر ثابت قدم باشند.



این استاد برجسته حوزه بیان داشت: امروز عرصه سیاست یکی از قوی ترین عرصه های خدمت به امام زمان(عج) است که حضور فعال روحانیت در این عرصه باعث می شود تا افرادی مناصب سیاسی کشور را در دست گیرند که پیرو ولایت و رهبری بوده و باعث اعتلای نظام اسلامی شوند.



برگزاری آزمون کتبی مفاهیم قرآن و نهج البلاغه "راه روشن"



موسسه قرآن و نهج البلاغه، به منظور گسترش معارف قرآن کریم و نهج البلاغه، با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی، نوبت دوم ششمین دوره مسابقه سراسری مفاهیم قرآن و نهج البلاغه روز نوزدهم اسفندماه جاری، را همزمان در سراسر کشور (150 شهرستان) برگزار کرد.



بر اساس این گزارش، در برگزاری این آزمون شعب و نمایندگی های موسسه قرآن و نهج البلاغه، بعضی از موسسات قرآنی همکار و برخی از ادارات تبلیغات اسلامی و برخی از ادارات اوقاف شهرستان های مختلف همکاری و مشارکت داشتند.



بر اساس این گزارش، در این آزمون حضوری بیش از 30 هزار نفر شرکت کرده اند که نتایج این آزمون در 15 فروردین اعلام می شود.



لازم به ذکر است، افرادی که در آزمون تدبر در معارف قرآن کریم حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز و در رشته مفاهیم نهج البلاغه از 100 امتیاز حداقل 70 امتیاز را کسب کنند، نامشان در قرعه کشی قرار می گیرد.



گفتنی است، از آنجائی که این آزمون در 500 شهرستان برگزار نشده است، در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال آینده، با طرح سئوالات جدید مجدداً برگزار می شود.



همچنین مراسم قرعه کشی در روز مبعث پیامبر اکرم در تاریخ 29 اردیبهشت 91 برگزار و نتایج آن در سایت موسسه قرآن و نهج البلاغه به آدرس www.2noor.com اعلام می شود.



برگزاری نشست تخصصی نمایش نامه نویسی



به همت حوزه هنری استان قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرستان هنرهای زیبای قم و گروه تئاتر طراوت نشست تخصصی نمایش نامه نویسی، با حضور مدرس دانشگاه و نمایشنامه نویس نام آشنا، استاد محمد چرمشیر برگزار شد.



بر اساس این گزارش، در نوبت صبح این نشست که هنرجویان رشته نمایش هنرستان هنرهای زیبای قم میزبان جلسه بودند، مبانی شناخت نمایشنامه مورد بحث قرار گرفت، همچنین در جلسه نوبت عصر نیز نمایشنامه نویسان استان قم به صورت تئوری و کارگاهی خلق لحظات دراماتیک را در محضر استاد تجربه کردند.



لازم به ذکر است، مقرر شده در سال آینده برگزاری چنین کارگاه‌هایی با جدیت بیشتر دنبال شود تا زمینه رشد و بالندگی هنر نمایشنامه نویس در قم بیش از پیش پدید آید.

