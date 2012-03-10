وزیر ورزش و جوانان به استان البرز می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی اظهار داشت: دکتر عباسی روز یکشنبه با حضور در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، از ستاد ارتباطات مردمی وزارت ورزش و جوانان مستقر در اداره کل بازدیدی خواهد داشت و در ادامه سفر استانی به ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج خواهد رفت و کلنگ 35 پروژه ورزشی را به صورت نمادین در این مجموعه ورزشی به زمین خواهد زد.



وی گفت: وزیر در ادامه سفر استانی خود به شهرستان نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان عزیمت خواهد کرد و کلنگ چند پروژه ی ورزشی در این شهرستان به زمین زده خواهد شد.



برگزاری جلسه کمیته ورزش ستاد استقبال از رئیس جمهور به استان البرز



جلسه کمیته ورزش ستاد استقبال از رئیس جمهور در دور چهارم سفرهای استانی با شرکت مدیران ستادی، روسای هیئت های ورزشی و نمایندگان تربیت بدنی سازمانها به ریاست بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان البرز برگزار شد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در جلسه کمیته ورزش ستاد استقبال از رئیس جمهور، سفر احمدی نژاد را موجب خیر و برکت برای استان البرز دانست و افزود: مطمئنا سفر رئیس جمهور ثمرات مثبتی را برای ورزش استان تازه تاسیس البرز به همراه خواهد داشت.



بهروز منتقمی ادامه داد: از مصوبات ورزشی که دردورهای قبلی سفر ریاست جمهور به استان البرز تصویب شده ، تمامی پروژه ها به بهره برداری رسیده است.



منتقمی گفت: در سفر ریاست جمهوری و با حضور وزیر ورزش و جوانان کلنگ 35 پروژه ورزشی به صورت نمادین در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی به زمین زده خواهد شد و در ادامه نیز از شهرستانهای طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ بازدید خواهد کرد و کلنگ پروژه های ورزشی در این شهرستان به زمین زده خواهد شد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز افزود: در این مراسم حمایت و حضور ورزشکاران و قهرمانان بنام استان البرز را نیازمندیم در همین راستا روسای هیئت ها باید ورزشکاران خود را هم در محل سخنرانی رئیس جمهور و نیز در مجموعه ورزشی انقلاب برای کلنگ زنی پروژه ها مستقر کند.

