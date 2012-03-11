12 اسفند روز تبلور تعهد و بصیرت مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در انتخابات مجلس اظهار داشت: نباید از کنار این رخداد مهم و بی‌نظیر به سادگی گذشت بلکه باید ابعاد و آثار و دستاوردهای عظیم آن را در عرصه داخلی و بین‌المللی از سوی تحلیلگران و کارشناسان و رسانه‌های جمعی برای مردم تبیین کرد.



وی ادامه داد: این جفاست که بعد از مدتی بگوئیم که در 12 اسفند حماسه‌ای رخ داد و از کنار ابعاد گسترده آن به راحتی بگذریم.



استاندار قم گفت: حماسه‌ای که مردم شگفتی ساز ما در 12 اسفند خلق کردند دنیا را حیرت‌زده کرده و استکبار را با همه دسیسه‌ها و نقشه‌ها در برابر عظمت این ملت وادار به چرخش و انعطاف کرده است.



وی تاکید کرد: این انتخابات دوستان نظام را مسرور و دشمنان انقلاب اسلامی را نگران کرده است.



موسی‌پور با بیان اینکه انتخابات 12 اسفند دو سه سال طراحی برنامه ریزی شده و عملیات طراحی شده دشمنان داخلی و خارجی را خنثی کرد اظهار داشت: این انتخابات شوک و ضربه خردکننده به دشمنان وارد کرد و ضریب امنیت کشور را بالا برد و تهدیدات دشمنان را که به صورت محاوره بود از این حالت خارج کرد.



ملت ما اوباما را وادار به تسلیم کرد



وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد انتخابات ایران اضافه کرد: عظمت ملت ما اوباما را وادار به تسلیم کرد و حماسه انتخابات ایران اروپا را به پای میز مذاکره کشاند.



استاندار قم با بیان اینکه انتخابات مجلس نفس فتنه گران و حامیان فتنه را در داخل و خارج گرفت تصریح کرد: حساب اصلاح طلبانی که اصول و ارزش‌های انقلاب را قبول دارند از ا صلاح طلبانی که حامی فتنه هستند و دم از تحریم می‌زنند جداست، این انتخابات نوعی وزن کشی سیاسی بود و نشان داد که اصلاح طلبان حامی فتنه بی‌وزن هستند.



وی ادامه داد: این انتخابات درس خوبی به سیاه نمایانی که همیشه نیمه خالی لیوان را می‌بینند و به جای انتقاد به دنبال انتقام هستند و حاضرند به خاطر یک عده‌ای مصالح نظام را قربانی کنند بود.



پیام تبریک کاندیداها قابل تقدیر است



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به ارسال پیام تبریک از سوی برخی کاندیداها به شرکت کنندگان در انتخابات و منتخبان مردم اظهار داشت: من از حجت‌الاسلام بنایی و حجت‌الاسلام ذوالنور که در معرض انتخاب بودند تشکر می‌کنم که بلافاصله پس از مشخص شدن آرای انتخابات، با ارسال پیامی حضور مردم و انتخاب منتخبان را تبریک گفتند. این روحیات قابل تقدیر است.



وی با بیان اینکه انتخابات همبستگی ملی را به خوبی به رخ دنیا کشید گفت: این انتخابات کارآمدی مدل نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و نقش الگوپذیری آن را برای بیداری اسلامی به خوبی نشان داد و این الگو باری دیگر به دنیا عرضه شد.



استاندار قم تاکید کرد: تلاش دشمن این بود که چهره ایران را مخدوش کند و الگوپذیری نظام اسلامی را کاهش دهد اما به هدف خود نرسید.



حجت‌الاسلام موسی‌پور افزایش 10 درصدی حضور مردم قم در پای صندوق‌های رای را قابل تقدیر دانست.

