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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

دلاویز خبر داد:

کمیته ارتباط مردمی با رئیس جمهور در طالقان فعال شد

کمیته ارتباط مردمی با رئیس جمهور در طالقان فعال شد

طالقان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی طالقان گفت: به منظور دریافت و ثبت مشکلات مردم کمیته ارتباط مردمی با رئیس جمهور در طالقان فعال شده است.

ساسان دلاویز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر روز یکشنبه محمود احمدی نژاد به شهرستان طالقان افزود: همه مردم آماده استقبال از رئیس جمهور هستند.

وی گفت: مردم طالقان برای قدردانی از زحمات دولت در شهرستان تازه تاسیس طالقان به استقبال رئیس جمهور خواهند آمد.

مسئول کمیته ارتباط مردمی رئیس جمهور در طالقان ادامه داد: به منظور دریافت و ثبت مشکلات و دلنوشته های مردم ولایتمدار طالقان با ریاست جمهوری کمیته ارتباط مردمی رئیس جمهور در این شهرستان فعال شده است.

دلاویز افزود: مهمترین نیاز های مردم طالقان در بخش اشتغال ، مسکن ، سوخت ، بیمارستان و همچنین راه جدید طالقان – هشتگرد است.

کد مطلب 1556698

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