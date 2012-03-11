توافق با عراق برای دریافت بدهی‌ برقی/ افزایش 4 برابری صادرات برق به لبنان

مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره جزئیات توافق جمهوری اسلامی ایران و عراق برای دریافت بدهی 500 میلیون دلاری صادرات برق، گفت: عراق تمام تلاش خود را برای پرداخت بدهی برقی به ایران انجام داده است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه دو کشور در نشست اخیر در تهران در خصوص راهکارهای جدید به منظور دریافت بدهی برقی به توافق رسیده اند، تصریح کرد: علاوه بر احتمال تهاتر کالا به جای پول برق، استفاده از تبادلات بین بانکی و تامین ارز مورد نیاز برخی از پیمانکاران ایرانی شاغل در عراق از دیگر راهکارهای تامین این منابع مالی است.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین با یادآوری اینکه در سال 2011 میلادی عراق حدود 400 میلیون دلار از محل خرید برق منابع مالی به ایران پرداخت کرده است، اظهار داشت: هم اکنون یک جدول زمان‌بندی برای دریافت بدهی‌های برقی عراق تعریف شده است.

به گفته این مقام مسئول هر صورت حسابی برقی که برای عراق صادر می‌شود این کشور همسایه اقدام به پرداخت آن می‌کند.

وزیر نیرو همچنین در خصوص افزایش صادرات برق ایران به لبنان با بیان اینکه در فاز یک 50 مگاوات و در فاز دوم حدود 100 مگاوات برق توسط ایران به لبنان صادر می شود، تاکید کرد: در مجموع تا اواسط سال آینده حدود 200 مگاوات برق از مسیر عراق به سوریه و لبنان صادر می کنیم.

نامجو با اعلام اینکه افزایش صادرات برق به لبنان به طور مرحله به مرحله و تدریجی افزایش می یابد، تبیین کرد: سال آینده همزمان با افزایش صادرات برق تولید این حامل انرژی هم به تدریج افزایش می یابد.

در همین حال کریم عفتان جمیلی وزیر برق عراق اخیرا خواستار تحمل و صبر ایران برای دریافت طلب 500 میلیون دلاری برق خود از عراق شد و اعلام کرده است: تا 2 سال آینده که ظرفیت تولید برق عراق افزایش می‌یابد.