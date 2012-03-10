ایران ابرقدرت منطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، "یعقوب هداس هاندلسمان" سفیر جدید رژیم صهیونیستی در برلین گفت اگر ایران به فناوری هسته ای دست یابد دیگر نمی توان به آن حمله کرد.

وی در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد با اذعان به اینکه ایران یک ابرقدرت منطقه ای است، در راستای پروژه ایران هراسی غرب و در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی جهان از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم اشغالگر قدس مدعی شد این کشور به دنبال تعمیم قدرت خود بوده و معضلی برای دیگر کشورها است.

هاندلسمان در پاسخ به پرسشی در مورد نقش آلمان در حل اختلافات غرب با ایران، خواستار ایفای نقش کلیدی توسط این کشور شد.

وی با ابراز امیدواری در مورد جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه گفت: اروپا باید موضعی واحد در این قضیه اتخاذ کند و در این میان آلمان نقش رهبری را به عهده دارد.