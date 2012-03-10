مزار شهدای بجنورد توسط شرکت کنندگان در جشنواره سینمای جوان گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه شرکت کنندگان دریازدهمین جشنواره سینمای جوان خراسان شمالی قبور شهدای 8 سال دفاع مقدس در بجنورد را گلباران و با آنان تجدید میثاق کردند.

بیش از 90 هنرمندی که از استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در این جشنواره شرکت کرده اند، با آرمان های شهدا تجدید میثاق و بر تداوم راه آنان تاکید کردند.

در این آیین سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، طی سخنانی ضمن خیر مقدم به میهمانان، خراسان شمالی را یکی از استانهای پیشتاز در دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این استان با وجود فاصله طولانی از مناطق عملیاتی، بیش از 2 هزار و 650 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

حسین ثابت قدم وحید، برپایی یازدهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در خراسان شمالی را در راستای ارتقاء سطح دانش هنرمندان موثر دانست و افزود: امیدواریم هنرمندان عزیزی که در این جشنواره شرکت کرده اند تجربیات مفید و ارزنده ای را در این ایام کسب کنند.

یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان - فصل 4 اترک، شنبه شب با افتتاح نمایشگاه عکس جشنواره و با حضور شماری از مسئولین ستاد مرکزی جشنواره و مدیران استانی آغاز به کار خواهد کرد.

47 فیلم راه یافته به این جشنواره از صبح یکشنبه 21 اسفند ماه به مدت 2 روز در محل سالن فرهنگی هنری گلشن بجنورد با حضور هیئت داوران اکران خواهد شد.