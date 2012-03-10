دولت به معضل بیکاری البرز نگاه ویژه داشته باشد/ نرخ بیکاری آزار دهنده است

حجت الاسلام محسن کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مواردی که لازم است بیش از سایر موارد مورد توجه هیئت دولت در دور چهارم سفر قرار گیرد گفت: نرخ بیکاری در استان البرز شایسته ظرفیت های این استان نبوده و تا حد خیلی زیادی آزاردهنده شده است.

وی افزود: عمده مطالبات و خواست های مردمی در مراجعه به دفتر امام جمعه در کرج به بحث بیکاری مربوط می شود و این امر به هیچ وجه شایسته کلانشهری چون کرج با وجود تعداد زیادی از مراکز صنعتی و همچنین توان بالای این شهر در کارآفرینی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: لازم است این مقوله مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته و راهکارهای اساسی و زیرساختی برای رفع این معضل ارائه شده و به طور جد مورد پیگیری مسئولان استانی قرار گیرد.

حجت الاسلام کازرونی گفت: کارخانجات و بنگاه های صنعتی استان البرز کمتر از ظرفیت و توان خود به کار گرفته می شوند که اگر این امر بیشتر رسیدگی شده و تلاش شود این مراکز در سطح ظرفیت خود فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات و معضلات بیکاری استان مرتفع می شود.

وی همچنین تورم قیمت ها و آشفتگی بازار را یکی دیگر از مشکلات و معضلات استان دانست و تاکید کرد: هرچند این مقوله در سراسر کشور و یا حتی می توان گفت دنیا به چشم می خورد اما امیدواریم هیئت دولت در سفر استانی خود به البرز این موضوع را آسیب شناسی کرده و راهکارهای خوبی در این زمینه ارائه دهد.

امام جمعه کرج اظهار داشت: سفر هیئت دولت به استان نوپائی چون البرز سرمنشاء خیر و برکت و رشد و توسعه روزافزون و همچنین رفع بسیاری از مشکلات و معضلات خواهد بود.

