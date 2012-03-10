سرانه جنگلکاری استان تهران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس عبدی نژاد در سفر به شهرستان دماوند، توسعه فضای سبز در کلانشهر و استان تهران را ضروری دانست و افزود: منابع طبیعی با تشکیل ستاد فضای سبز و حمایتهای استانداری و سایر دستگاههای ذیربط، تلاش دارد تا در افزایش سرانه فضای سبز استان تهران گامهای مؤثری بردارد.

وی جنگلکاری و توسعه فضای سبز را گامی در راستای محافظت از اراضی ملی و حفظ عرصه دانست و بیان داشت: در حال حاضر27 هزار هکتار جنگل طبیعی و 45 هزار هکتار جنگل در دست کاشت در استان تهران وجود دارد که دو هزار هکتار از اراضی استان تهران در دامنه های جنوبی البرز در سال جهاد اقتصادی جنگل کاری شده است.

عبدی نژاد درباره قرار گرفتن سه هزار و 800 هکتار از اراضی دامنه جنوبی البرز در محدوده قانونی شهرها نیز اظهار داشت: هزار هکتار از این اراضی قابلیت جنگلکاری دارند که به زودی به شهرداری واگذار خواهد شد.

وی سطح اراضی دامنه های جنوبی البرز را 121 هزار هکتار بیان کرد و ادامه داد: حدود 18 تا 20 هزار هکتار از این اراضی قابلیت جنگلکاری دارند که از یک میلیون و 337 هزار هکتار مساحت استان تهران است.

این مسئول گفت: مقدار زیادی از سطح استان تهران را اراضی ملی تشکیل می دهند که حفاظت از این اراضی نیازمند اتخاذ تدابیر و اجرای بهینه آن است.

190 دانش‌ آموز شهرستانهای استان تهران عازم سرزمین وحی می ‌شوند

مدیر سازمان دانش آموزی شهرستانهای استان تهران گفت: به همت سازمان حج و زیارت 190 دانش ‌آموز پسر مقطع متوسطه از شهرستانهای استان، شنبه شب به منظور انجام اعمال عمره مفرده عازم مکه و مدینه می ‌شوند.

سیدقاسم قربان پورگنجی افزود: این دانش آموزان که از نخبگان درسی و فرهنگی شهرستانهای استان هستند، با هزینه خودشان عازم سفر معنوی حج می شوند.

وی بیان داشت: سال گذشته 60 دانش آموز به حج اعزام شدند و در سال 90 با رشدی بیش از سه برابر، موفق به اعزام 190 دانش‌آموز به سرزمین وحی خواهیم شد.

گنجی در پاسخ به این سئوال که "چه افرادی با این دانش‌آموزان به سفرحج اعزام می‌ شوند" گفت: 9 مربی که در طی آزمونهای مختلفی موفق به اخذ شرایط قبولی شدند، همراه این دانش آموزان به سفر حج اعزام می شوند.

65 هزار اصله نهال در فیروزکوه توزیع شد

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه از توزیع 65 هزار اصله نهال در این شهرستان به مناسبت هفته منابع طبیعی خبر داد.

حجت الله خان محمدی افزود: این نهالها در دو دسته کلی مثمر و غیر مثمر با مشارکت و همراهی آحاد مردم توزیع شد.

وی از توزیع نمونه هایی از این نهال ها در بین مردم پس از اجرای فریضه عبادی- سیاسی نماز جمعه شهرستان خبر داد و گفت: در صورتی که افراد خواهان نهالهای بیشتری برای کاشت در باغات خود هستند با ارائه درخواست به این نهاد، بازدید کارشناسان از عرصه های آنان و امضای قرارداد مشارکت، نهال متناسب با هر منطقه به صورت رایگان در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه تصریح کرد: این نهالها بیشتر تزیینی بوده، نگهدارنده و تثبیت کننده خاک هستند و حفاظت از منابع آبی و خاکی هدف اولیه استفاده و بکارگیری آنهاست.

شایان ذکر است گونه های مثمر گردو و تبریزی چوب ده و غیرمثمر از انواع سوزنی برگ ها برای توزیع در بین آحاد مردم در نظر گرفته شده است.

تور موتورسواری در کیلان دماوند

تور موتورسواری با حضور 67 عضو رسمی هیئت موتورسواری و اتومبیرانی روز جمعه در شهر کیلان دماوند برگزار شد.

67 موتور سوار، تور یکروزه خود را از مقابل ساختمان تربیت بدنی شمال شرق تهران به سمت شهرستان دماوند و شهر کیلان آغاز کردند.

شهردار شهر کیلان در حاشیه برگزاری این تور موتورسواری اظهارداشت: یکی از اهداف برگزاری این تور یکروزه، معرفی شهر کیلان به عنوان یکی از زیباترین و توریستی ‌ترین شهرهای استان تهران است تا شهروندان تهرانی در نوروز امسال فرصت دیدار از این شهر زیبا را از دست ندهند.

سید جلیل چوبداری گفت: این تور یکروزه موجب تقویت انگیزه جوانان استان تهران برای رو آوردن به ورزش و تفریحات سالم است.

وی گفت: هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران به مدیریت روح‌الله میرکاظمی و با دبیری مهدی نبی ‌زاده این روزها بستری ایمن و مطمئن برای موتور سنگین سواران تهرانی مهیا کرده است.

چوبداری افزود: با فراهم شدن این بستر، موتورسنگین سواران می ‌توانند موتورهای خود را از مسیر‌های قانونی و با عضویت در این هیئت به راحتی و در چارچوب تعیین شده در تهران برانند.

مهدی نبی زاده نیز گفت: تور یکروزه کیلان با همکاری نزدیک نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی تهران و دماوند با هدف افزایش سطح روحی- معنوی و مسایل فنی موتورسواران و با شعار "بیداری اسلامی، پیروی از ولایت" برگزار شد.

وی افزود: قرار است هیئت موتور سواری و اتومبیل رانی استان تهران در سال آینده با برنامه ‌ای از پیش تعیین شده، هر ماه یک تور و هر فصل یک مسابقه برگزار کند.

در حاشیه برگزاری تور موتورسواری کیلان، جوایز مسابقات آبان‌ ماه سال 90 هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نیز اهدا شد.

این هیئت به کلیه جوانان و دوست داران موتور سنگین اعلام کرد که در صورت تمایل برای کسب مجوز برای تردد می ‌توانند به هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران مراجعه کنند.