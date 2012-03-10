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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۴

بورد تاکید کرد:

احداث پارک جنگلی 100 هتکاری در ملارد هرچه سریعتر به اتمام رسد

احداث پارک جنگلی 100 هتکاری در ملارد هرچه سریعتر به اتمام رسد

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد از احداث پارک جنگلی 100 هکتاری در این شهرستان خبر داد و گفت: به همت مسئولان مربوطه باید عملیات احداث این پارک هرچه سریعتر به اتمام رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بورد با اشاره به فرا رسیدن هفته درخت کاری و برگزاری مراسم کاشت درخت در این شهرستان اظهار داشت: این مراسم در اراضی منطقه دهک این شهرستان که قرار است در آن پارک جنگلی 100 هکتاری احداث شود، برگزار شد.

وی بر یکپارچگی و مدیریت مدون در امر توسعه فضای سبز و حفظ و نگهداری فضاهای موجود تاکید کرد و افزود: در این زمینه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و اداره منابع طبیعی شهرستان نقش خطیر و مهمی دارند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه تمامی ارگانها و دستگاه موظف هستند که اهتمام ویژه ای برای حفظ، نگهداری، توسعه و ایجاد فضای سبز در شهرستان داشته باشند.

بورد ادامه داد: همچنین ارگانها باید با توجه به اهدف تعیین شده با استفاده از منابع در اختیار، از رفتارهای غیرکارشناسی و هدر دادن اعتبارات بپرهیزند.

فرماندار ملارد با اشاره به معضل کمبود منابع آبی در این شهرستان، یادآور شد: در این زمینه فرمانداری از طرح هایی که موجب پایداری زمین، توسعه فضاهای سبز و اشتغال زائی شود، حمایت می کند.

وی بر تسریع در اجرای عملیات احداث پارک جنگلی دهک در شهرستان ملارد تاکید کرد.

کد مطلب 1556704

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