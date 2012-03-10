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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

"خوزه مورینیو" قراردادش را با رئال مادرید تمدید می کند

"خوزه مورینیو" قراردادش را با رئال مادرید تمدید می کند

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید در نظر دارد قرارداد خود را با این تیم تمدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو پیش تر از تمایل خود برای بازگشت به رقابت های لیگ برتر خبر داده بود و نیز نامش به عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی "آندره ویلاس - بوآس" درتیم فوتبال چلسی  مطرح است.

رئال مادرید در حال حاضر با 10 امتیاز بیشتر نسبت به بارسلونا در صدر جدول رده بندی رقابت های لالیگا ایستاده است. اکنون این مربی از علاقمندی خود برای ادامه حضور در سانتیاگو برنابئو سخن گفته است.

خوزه مورینیو به "دیلی میل" گفت: قصد دارم قرارداد جدیدی با رئال امضا کنم. دوست دارم در تاریخ باشگاه جایی داشته باشم. اینکه بخشی از این تیم باشید فوق العاده است چراکه رئال یکی از بزرگ ترین باشگاه های جهان است و من احساس خوبی از اینجا بودن دارم. احساس می کنم آنها به من اعتماد کرده اند و من از سوی هواداران و مسئولان تیم مورد طمینان کامل قرار دارم.

کد مطلب 1556707

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