سند کاهش فقر در قم تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: در استان قم 20 هزار خانواده یعنی 4 درصد مجموع شهروندان تحت حمایت کمیته امداد هستند.



وی ادامه داد: همچنین 3 هزار یتیم زیر 18 سال در این استان وجود دارد که 12 هزار حامی از آنها حمایت می‌کنند.



وی گفت: استان قم بعد از استان‌های تهران و البرز کمترین درصد مددجویی را به نسبت جمعیت دارد.



جلالی با بیان اینکه مردم قم ماهیانه یک میلیارد تومان به محرومان تحت پوشش کمیته امداد کمک می‌کنند اظهار داشت: استان قم در امر رسیدگی به ایتام و جذب مشارکت‌های مردمی رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.



وی در مورد تامین مسکن نیازمندان گفت: در دو ماه گذشته آورده مسکن 125 خانوار را واریز کردیم.



مدیرکل کمیته امداد گفت: سالانه زمینه دو هزار ازدواج جوانان تحت پوشش کمیته امداد را فراهم می‌کنیم و امسال 3 هزار و 600 نفر از زنان سرپرست خانوار بیمه شدند.



وی با تاکید بر اینکه تعامل بین مدیران استان همیشه زبانزد بوده است ادامه داد: یکی از تکالیف و وظایف ما استیفای حقوق محرومان در شکل‌های مختلف است و چون بخشی از رسالت مدیران در این زمینه است ما ناچاریم خدماتی که باید به محرومان داده شود را از آنها مطالبه کنیم.



جلالی از تدوین سند کاهش فقر در این استان خبر داد و افزود: مطالعاتی در منابع و امکانات و ظرفیت‌های استان انجام شده و نقش دستگاه‌های مختلف را احصا کردیم و پیشنهاد تشکیل شورایی برای عملیاتی کردن کاهش فقر در استان را به استاندار ارائه داده‌ایم.



وی با بیان اینکه با شناختی که از مردم قم داریم می‌توان فقر را بیش از این کاهش داد، اظهار داشت: اگر با توجه به ظرفیت‌های موجود، کارها را علمی پیش ببریم بستر لازم برای حمایت‌های مستمر فراهم می‌شود.

