130 اثر در همایش تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مباشری گفت: 130 اثر از قبیل پوستر و مقاله از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در دبیرخانه سومین همایش پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار مرکز کشور پذیرفته شد.

وی اظهار داشت: این مقالات از دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد، شهید بهشتی تهران، اصفهان، رفسنجان، کردستان، قزوین، یزد، گلستان، تبریز و چند واحد دانشگاه آزاد اسلامی کشور ارسال شده است.

مباشری تاکید کرد: بررسی رابطه نماز با میزان افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، شیوع و مقاومت ضد میکروبی گونه های لیستریا جدا شده از ماهی دودی و نمک سود شده، بررسی آلودگی انگل های روده ای در کودکان، ویژگیهای اخلاقی استاد درراستای اثربخش نمودن آموزش ازدیدگاه اسلام، بررسی علل بروز تالاسمی ماژور پس از انجام برنامه غربالگری تالاسمی وتوزیع جغرافیایی شیوع چاقی در ایران بخشی از مقالات و آثار پذیرفته شده در دبیرخانه همایش است.

همایش پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 21 و 22 اسفندماه سالجاری به همت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چند موسسه پژوهشی در سالن همایش های ابن سینای شهرکرد برگزار می شود.

در این همایش، آخرین نتایج پژوهش های پزشکان متخصص و محققان در موضوعات مرتبط با علوم پزشکی ارائه می شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جشنواره قرآن و عترت مقام برتر کسب کرد

اساتید و کارکنان دانشگاه در شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت مقام برتر کسب کردند.



اساتید و کارکنان این دانشگاه در شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شدند.

در این جشنواره که بین دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، حجت السلام و المسلمین دکتر محمد رضا نور محمدی، رتبه اول تألیف کتاب، ملیحه زمانی، رتبه اول مقاله نویسی، الهام اسکندری، رتبه اول ترجمه و مفاهیم و خانم مریم امیدی، رتبه دوم قرائت ترتیل را به خود اختصاص دادند.



کارگاه آموزشی مقاله نویسی دانشجویان در دانشگاه شهرکرد برگزار شد



کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای مقاله نویسی و چاپ آن در مجلات معتبرعلمی ویژه دانشجویان در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.



کارگاه آموزشی مقاله نویسی به همت انجمن علمی دانشجویی دانشگاه شهرکرد در سالن فارابی این دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه که با هدف آشنایی دانشجویان بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باروشهای مقاله نویسی و چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی برگزار شد.

سائری و دوست محمدی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد راهکارها و روشهای مقاله نویسی و چاپ آن در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی را به دانشجویان آموزش دادند.

همایش منابع طبیعی در دانشگاه شهرکرد برگزار شد

همزمان با هفته منابع طبیعی، همایش منابع طبیعی در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.



رئیس دانشگاه شهرکرد در این همایش گفت: حفاظت از طبیعت باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی جنبه حیاتی دارد، تاکید کرد: با تبدیل کردن این مهم به فرهنگ عمومی می توانیم هدیه‌ای را که نسلهای گذشته برای مابه یادگار گذاشته‌اند، به دست آیندگان برسانیم.



اسماعیل اسدی با اشاره به اهمیت فوق العاده منابع طبیعی و تاثیر آن در بخش های مهمی از تولید ملی کشور، افزود: در صورتی که به کارکردهای غیر بازاری جنگلها توجه شود، درآمد اقتصادی کشور به میزان چهار برابر ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اهمیت دادن به این بخش باید در اولویت تصمیم گیری ها ی کلان کشور قرار گیرد، تاکید کرد: به منظور حفاظت از منابع طبیعی، لازم است در مسائل اقتصادی و اجتماعی مربوط به عرصه‌های طبیعی در سطح ملی، توجه ویژه شده و در صورت لزوم در برخی قوانین نیز تجدید نظر شود.



رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به برداشت بیش از رویش چوب در عرصه‌های جنگلی، گفت: در 40 سال گذشته مساحت جنگل های کشور از 18 میلیون هکتار در خوش بینانه ترین حالت به حدود 14 میلیون هکتار و برمبنای آمار های سختگیرانه به 9 میلیون هکتارکاهش یافته که در زمینه حفظ عرصه‌های طبیعی نگران کننده است.

وی اوضاع مراتع را به مراتب نگران کننده‌تر از وضعیت جنگلها دانست و گفت: در چهارمحال و بختیاری پنج برابر بیش از تولید مراتع به این عرصه‌ها فشار وارد می‌شود که نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده و روند تخریب مراتع دراین استان است.