نگاه صنایع به تولیدات باید صادرات محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا براتی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز که در تالار لوتوس کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه مردم کالای غیر ایرانی را خرید نکنند، اظهار داشت: امروزه مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که نگاه صنایع به تولیدات صادرات محور نیست.



وی با بیان این سئوال که چرا همه صنایع ایران در مسیر تهران تا قزوین مستقر شده اند؟ اضافه کرد: یکی از علت این امر این است که نگاه ها فقط برای برطرف کردن نیاز و مصرف داخلی است.



واحد تولیدی بدون بهره نباید تولید کند



رئیس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واحد تولیدی بدون بهره نباید تولید کند، تاکید کرد: صنایع کشور امروزه باید به سمت صادرات جهانی و کیفیت برتر باید پیش بروند.



50 درصد کالاهای خانگی غیر ایرانی هستند



مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 50 درصد کالاهای خانگی غیر ایرانی هستند، ادامه داد: امروزه امور اصناف به خودشان واگذار شده است و همچنین نگاه دولت به بخش تولید مثبت است امیدواریم در آینده شاهد ایرانی شدن تولیدات باشیم.