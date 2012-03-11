تیم فوتبال پیام خراسان شمالی برابر داروسازی ساری رقابت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تنها نماینده خراسان شمالی از دهمین دوره رقابت های بین المللی شطرنج جام خزر در رشت بازگشت.

ملیحه مجردی بانوی شطرنج باز استان عصر شنبه از رقابت های بین المللی شطرنج جام خزر استان گیلان بازگشت.

این رقابت ها با شرکت 31 استاد بزرگ شطرنج و530 شطرنج باز از کشورهای ایران، هلند، روسیه، بلاروس، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، اکراین، آلمان، پاکستان، لتونی و ترکمنستان در 11 دور به روش سوئیسی از 10 تا 17 اسفندماه در محل سالن یادگار امام رشت برگزار شد.

در پایان این مسابقات ملیحه مجردی تنها نماینده استان در این رقابت با کسب 5ونیم امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت و به درجه بین المللی هزار و 660 ارتقا یافت.

پیام خراسان شمالی برابر داروسازی ساری رقابت می کند



در ادامه رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور پیام خراسان شمالی برابر داروسازی ساری رقابت می کند.



برپایه این خبر، تیم فوتبال پیام انتظار علوم پزشکی بجنورد عصر دوشنبه در هفته هشتم لیگ دسته یک جوانان کشور میزبان نماینده مازندران خواهد بود.



در ادامه این رقابت ها، تیم پیام انتظار علوم پزشکی ساعت 14 دوشنبه در ورزشگاه تختی بجنورد به مصاف تیم صدر نشین لیگ داروسازی وپاک ساری می رود.



تیم پیام انتظار علوم پزشکی بجنورد هم اکنون با 9 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد وفردا امید فراوانی به نبی شجاعی بهترین گلزن لیگ برای پیروزی در این دیدار دارد.

پارت سیستم به رده نخست صعود کرد



تیم پارت سیستم به رده نخست لیگ شطرنج خراسان شمالی صعود کرد.



در هفته ششم این رقابت ها عصر شنبه20 اسفندماه در محل هیت شطرنج استان تیم های شیشه سکوریت آریا، هیت شطرنج گرمه وجاجرم، کارخانه سیمان، پتروشیمی، شهیدان آل نبی و مجتمع صنعتی فولاد اسفراین موفق شدند حریفان خود را شکست دهند.



در پایان هفته ششم این رقابت ها تیم های پارت سیستم با17 ونیم امتیاز به صدر جدول رده بندی راه یافت، شیشه سکوریت آریا با یک بازی کمتر و با 16.5 امتیازدرمکان دوم قراردارد وموسسه آموزش عالی حکیمان هم باهمین امتیاز و پوئن شکنی کمتر در رده سوم قرار گرفت.