افزایش 4000مگاواتی تولید برق ایران/ کاهش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره جزئیات برنامه وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق به منظور مدیریت مصرف این حامل انرژی در فصول گرم سال 1391، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ظرفیت تولید روزانه برق ایران بیش از چهار هزار مگاوات افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه پیش بینی می شود با اجرای چند طرح جدید ظرفیت نصب شده تولید برق کشور در نیروگاهها روزانه حدود 500 مگاوات دیگر افزایش یابد، تصریح کرد: در مجموع تا پایان سالجاری ظرفیت نصب شدن نیروگاهها از مرز 65 هزار و 500 مگاوات عبور خواهد کرد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر درباره برنامه زمان بندی تعمیرات شبکه برق و نیروگاهها، اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده تعمیرات شبکه انتقال و نیروگاه‌های کشور تا پایان فروردین ماه سال آینده به پایان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعمیرات نیروگاه‌های برق بدون کوچکترین تاخیری در حال انجام است، بیان کرد: عملیات تعمیرات واحدهای تولید برق حتی در ایام نوروز هم ادامه می یابد.

بهزاد با اشاره به تامین قطعات یدکی نیروگاهها، تاکید کرد: در شرایط فعلی شرایط برای تامین پایدار و مطمئن برق مشترکان به ویژه در فصول گرم سال فراهم شده است.

معاون وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص آخرین وضعیت ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاهها، توضیح داد: با توجه به کاهش گازرسانی در برخی از روزهای زمستان، مصرف سوخت مایع در این واحدها افزایش یافته است.

این مقام مسئول موجودی فعلی نفت کوره نیروگاهها را حدود 40 درصد و موجودی گازوئیل را حدود 27 درصد عنوان کرد و یادآور شد: در برخی از روزهای اسفند ماه با افزایش دمای هوا میزان گازرسانی به نیروگاهها حتی تا مرز 100 میلیون متر مکعب در روز هم افزایش یافته است.