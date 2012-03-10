قدردانی فرماندار رباط کریم از نقش ارزنده رسانه ها و خبرنگاران در برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزار ی مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: نقش رسانه های ارتباط جمعی و خبرنگاران در جلب مشارکت مردم و برگزاری سالم، امن و پرشور انتخابات، انکارناپذیر و قابل تقدیر است.



وی افزود: یکی از عوامل حضور گسترده، هوشمندانه و آگاهانه مردم در انتخابات به عنوان حرکتی حماسی در تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، فعالیت منطقی و هدفمند رسانه‌ها در بصیرت افزایی جامعه بود.



بازدید فرماندار از نمایشگاه بهاره رباط کریم



فرماندار شهرستان رباط کریم از نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در رباط کریم بازدید و بر نظارت جدی بر کیفیت، کمیت و قیمت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه تاکید کرد.



لازم به ذکر است که نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در شهرستان رباط کریم با 200غرفه تا پایان سال جاری در خیابان مصلی برپا است.



اولین همایش رابطین ایثارگران ادارات بهارستان برگزار شد

فرماندار شهرستان بهارستان در همایش رابطان ایثارگران ادارات ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فرمانداری شهرستان بهارستان در زمینه رسیدگی به امور ایثار گران اظهار داشت: انقلاب ما ثمره جانفشانی شهیدانی است که ما امروز افتخار خدمت به ایشان نسیب ما شده است.



یونس نوبخت افزود: اگر امروز در جای جای دنیا شاهد فریاد عدالت خواهی و انقلاب های ضد استکباری هستیم ثمره خون جوانانی است که جان گرانقدر خود را در راه اسلام و خداوند متعال فدا کرده اند.