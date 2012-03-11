به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم شامگاه شنبه در شورای اداری استان قم اظهار داشت: برگزاری انتخابات از ماه‌ها قبل نیازمند تهیه امکانات است و این امر در استان قم از اواخر تابستان آغاز شد و در زمان آغاز تبلیغات کاندیداها همه امکانات مهیا شد.



وی با تشریح روند برگزاری انتخابات گفت: در ابتدای ثبت نام کاندیداها 66 نفر اقدام به ثبت نام کردند که در مراحل گوناگون رسیدگی به شرایط ثبت نام شدگان، 57 نفر حائز شرکت در انتخابات شناخته شدند که با توجه به انصراف تعدادی از آنها 39 نفر رقابت برای کسب رأی از مردم را آغاز کردند.



وی با اشاره به مشارکت 9 هزار نفر در برگزاری انتخابات اظهار داشت: 5 مانور برگزاری رایانه‌ای انتخابات برگزار شد و به دنبال آن تامین نیروی انسانی از دستگاه‌های مختلف صورت گرفت.



حقیقی مقدم تصریح کرد: هیئتهایی اجرایی در مهلت قانونی خود تشکیل شدند و هیچ ریزشی نداشتیم و هیچ کس متهم به جانب داری از جریانهای درگیر در انتخابات و کاندیداها نشد.



فرماندار قم همکاری مدیران در برگزاری انتخابات را مثال زدنی توصیف کرد و گفت: مدیران قم در برابر درخواست‌های هیئت‌های اجرایی دلسوزانه وارد شدند.



وی تاکید کرد: نقطه قوت این دوره از انتخابات امانت داری و رعایت قانون بود که بعد از برگزاری انتخابات حتی با یک شکایت از ناحیه نامزدها مواجه نبودیم.



حقیقی مقدم با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه قم تصریح کرد: درمجموع 444 هزار و 414 رأی در قم به صندوق‌ها ریخته شد که علی اردشیر لاریجانی، رضا آشتیانی عراقی و احمد امیرآبادی فراهانی به مجلس راه یافتند.

