بایرن مونیخ آتش به پا کرد/ گلزنی "اشکان دژآگه"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بایرن مونیخ امروز شنبه موفق شد با نتیجه 7 بر یک در "آلیانس آرنا" مقابل هوفنهایم به برتری برسد. برای بایرن در این دیدار ماریو گومز (5، 35، 48)، آرین روبن (12 - پنالتی، 29)، تونی کروس (19) و فرانک ریبری (58) گل زدند. تک گل تیم میهمان را هم لوییز گوستاوو، مدافع بایرن، به اشتباه درون دروازه خودی جای داد.

در دیگر دیدار مهم هفته بیست و پنجم رقابت های بوندس لیگا تیم ولفسبورگ موفق شد با درخشش ملی پوش ایرانی خود با نتیجه 3 بر 2 از سد میهمان خود بایرلورکوزن بگذرد.

"کیسلینگ" در دقیقه 3 تیم میهمان را پیش انداخت اما "هلمس" بازی را در دقیقه 33 به تساوی کشید. "اشکان دژآگه"، ملی پوش ایرانی ولفسبورگ، در دقیقه 45 گل دوم را وارد دروازه لورکوزن کرد و گل به خودی "کادلچ" باعث شد که بازی با نتیجه 3 بر یک به سود تیم میزبان پیگیری شود. گل دقیقه 90 "دردیوک" باعث نشد تا ولفسبورگ از یک پیروزی شیرین خانگی بازبماند.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:

* کلن یک - هرتا برلین صفر

* ماینتس 2 - نورنبرگ یک

* مونشن گلادباخ صفر - فرایبورگ صفر

هفته بیست و پنجم رقابت های بوندس لیگا امشب با دیدار آگسبورگ - دورتموند پیگیری می شود.

برنامه ادامه رقابت ها هم به این شرح است:

یکشنبه 21/12/1390

* وردربرمن - هانوفر

* شالکه - هامبورگ

جدول رده بندی:

1- دورتموند 55 امتیاز - یک بازی کمتر

2- بایرن مونیخ 51 امتیاز

3- مونشن گلادباخ 48 امتیاز

4- شالکه 44 امتیاز - یک بازی کمتر

5- لورکوزن 40 امتیاز

--------------------------------------

10 ولفسبورگ 31 امتیاز

---------------------------------------

16- آگسبورگ 22 امتیاز - یک بازی کمتر

17- فرایبورگ 22 امتیاز

18- کایزرسلاترن 20 امتیاز