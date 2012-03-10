آغاز عرضه مرغ و گوشت دولتی در شهرستانهای ورامین و پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزایی اظهار داشت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش خرید از سوی مردم همواره شاهد بروز نوعی التهاب در بازار مصرف مواد پروتئینی نظیر مرغ و گوش بودیم که با توزیع گسترده این مواد در سطح شهرستان، از افزایش بی رویه قیمت آن جلوگیری شد.

وی افزود: در زمان حاضر در تمام مراکز عرضه مرغ در سطح شهرستانهای ورامین و پیشوا، گوشت مرغ دولتی با قیمت هر کیلوگرم 31هزار ریال بین شهروندان توزیع می شود.

میرزایی گفت: ‌علاوه بر این، در سطح نمایشگاههای بهاره ورامین، ‌پیشوا و قرچک علاوه بر مرغ،‌ گوشت گوساله به قیمت هر کلیوگرم 92 هزار ریال توزیع می شود.

وی افزود:‌ در میزان توزیع مرغ و گوشت در سطح شهرستان ورامین و پیشوا هیچ محدودیتی وجود ندارد و به میزان تقاضای شهروندان این اقلام خوراکی موجود است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و پیشوا تصریح کرد:‌ توزیع مرغ و گوشت در سطح شهرستان ورامین باعث شده تا قیمت 45 هزار ریالی هر کیلوگرم مرغ به 40 هزار ریال کاهش یابد و افزایشی در قیمت گوشت در سطح منطقه رخ ندهد.

وی درباره توزیع اقلام تعادلی در سطح شهرستان نیز گفت: اکنون شکر با قیمت فله ای هر کیلوگرم 13 هزار و500 ریال و 900 گرمی 14 هزار و 500 ریال در سطح نمایشگاه های بهاره بین مردم توزیع می شود که در این زمینه نیز محدودیتی برای عرضه وجود ندارد.

میرزایی ادامه داد: گروههای بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و پیشوا با استقرار در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، بر فعالیت واحد ها نظارت داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، ‌با متخلفان برخورد می شود.

آزمون سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش قرچک برگزار شد

نخستین آزمون سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش قرچک برگزار شد.

در این آزمون بیش از یک هزار و 700 نفر از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قرچک حضور داشته و سئوالات مربوط به سند تحول بنیادین را پاسخ دادند.

رئیس آموزش و پرورش قرچک در حاشیه برگزاری این آزمون گفت: تغییر اساسی در نگاه مردم و مسئولان به آموزش و پرورش یکی از مهترین مسائلی است که در سند تحول بنیادین باید مد نظر قرار گیرد و این تغییر نگرش باید ابتدا از سوی معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش انجام شود.

امیرشهاب معاف افزود: نظام آموزش و پرورش در ایران اسلامی باید مبتی بر اصول اسلامی ایرانی بنا شود تا بتوان با استفاده از آن، شاهد رشد و بالندگی در جامعه علمی کشور بود.

وی گفت: قبولی در این آزمون به منزله 16 ساعت آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان محسوب می شود.

طرح امداد نوروزی هلال احمر در شهرستان ورامین اجرا می شود

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین از اجرای طرح امداد نوروزی در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا کرمانشاهی گفت: این طرح از 25 اسفند با مشارکت مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر این شهرستان اجرا و تا 16 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در اجرای این طرح، دو پایگاه ثابت امداد رسانی در پلیس راه ورامین – تهران و نیز مجتمع ورزشی هلال احمر واقع در روستای قلعه سین به حادثه دیدگان احتمالی در مناطق مختلف این شهرستان خدمات رسانی می ‌کنند.

به گفته کرمانشاهی، یک تیم هشت نفره امدادی متشکل از پزشک، پرستار و امدادگر نیز در محل پلیس راه ورامین - تهران، کار خدمات رسانی به مسافران نوروزی در این مسیر را برعهده دارد.

وی ادامه داد: یک پایگاه امداد در مجتمع فرهنگی ورزشی شهدای روستای قلعه سین از 25 اسفند، کار امدادرسانی به مسافران نوروزی را در این ایام عهده دار خواهد بود.

کرمانشاهی بیان داشت: همچنین دو پایگاه راهنمای مسافران نوروزی در بوستانهای کشاورز و شقایق کار اطلاع رسانی به مسافران نورزی را انجام خواهد داد.

وی گفت: در این پایگاه ها بروشورهای مربوط به آثار و ابنیه تاریخی شهرستان و جاذبه های گردشگری ورامین به مسافران تحویل و راهنمایی های لازم صورت می گیرد.

رئیس هلال احمر شهرستان ورامین افزود: پایگاه های امداد رسانی 24 ساعته و پایگاههای راهنمای مسافران، 12 ساعته در خدمت مسافران نوروزی خواهند بود.