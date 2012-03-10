40 درصد گردشگران اردبیل از مراکز اقامتی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی اردبیل افزود: بیش از 60 درصد مسافران نوروزی اردبیل در منازل بستگان اسکان یافته و بقیه از مراکز اقامتی و سیاحتی استفاده می کنند.

وی با پیش بینی افزایش 10 درصدی مسافرین نوروزی یادآور شد: در این راستا تاکنون 15 هتل و مهمانسرا و نیز چندین رستوران و مجتمع های رفاهی برای پذیرایی از مسافران نوروزی ساماندهی شده است.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این برای مسافران فرهنگی مرکز استان نیز 35 آموزشگاه و مدرسه در قالب 250 باب کلاس مجهز به امکانات رفاهی و خدماتی آماده شده است.

وی با اشاره به استقرار ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و آمادگی پذیرش مهمانان گردشگر از 25 اسفند ماه تصریح کرد: همة کمیته های این ستاد باید امکان پذیرش و مدیریت از میزبانی افزون بر 1.5 میلیون مسافر گردشگر را در سطح منطقه مهیا کنند.

به گفته اکبری ستاد تسهیلات نوروزی مرکز استان در قالب کمیته های نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی و پشتیبانی، اسکان و پذیرایی، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی، تبلیغات و اطلاع رسانی تشکیل شده است.

وی ضمن تاکید بر مرمت، لکه گیری، آب پاشی و پاکسازی میادین و خیابانها توسط عوامل شهرداری متذکر شد: باید با بکارگیری همة امکانات فنی و استفاده از نیروهای ماهر در امور گردشگری به صورت جدی برنامه ریزیهای انجام شده عملیاتی شود.

این مسئول با اشاره به استقرار اکیپهای امداد و نجات از آمادگی کامل پلیس راه و راهداران در طول محورهای مواصلاتی اردبیل خبر داد و عنوان کرد: هیچ کدام از مدیران شهرستانی بدون هماهنگی و تعیین جانشین پاسخگو اجازه ترک محل خدمت خود را ندارند.

