ادامه تجاوزات اشغالگران قدس به غزه/ یک فلسطینی دیگر شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، منابع فلسطینی اعلام کردند: در آخرین حمله صهیونیستها به منطقه ای در نزدیکی مدرسه "رابعه العدویه" در رفح در جنوب غزه یک فلسطینی شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

این منابع بیان کردند: در این حمله صهیونیستها، "مهدی ابوشاویش" 24 ساله عضو گردانهای صلاح الدین به شهادت رسید و سه نفر زخمی شدند.

شایان ذکر است که پیشتر نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک مرکز وابسته به گردانهای عز الدین قسام در غرب ابراج المقوسی در غزه حمله کرده بودند، آمار تلفات حملات صهیونیستها از عصر دیروز تا کنون به پانزده شهید و دهها زخمی رسیده است.



جنایات اشغالگران در حالی همچنان ادامه دارد که رژیمهای عربی همسو با غربی ها به ویژه عربستان و قطر تمام هم و غم خود را بر بی ثبات کردن سوریه و براندازی نظام مقاوم این کشور در برابر اشغالگران قدس و جبهه سازش متمرکز کرده اند و هیچ اعتنایی به هتاکی مستمر صهیونیستها به مقدسات اسلامی و همچنین تجاوزات آنها به مناطق فلسطینی نمی کنند.