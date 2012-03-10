روحانیون شهریاری گردهم آمدند/ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس تشکل‌های دینی اداره تبلیغات اسلامی قدس از برگزاری جلسه انتخاب رئیس، نائب رئیس و دبیر کانون مداحان شهر قدس از سوی این اداره در این شهرستان خبر داد.



مجید ملکی افزود: جلسه انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان این شهرستان با حضور حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده، سرپرست تبلیغات اسلامی قدس و کارشناس تشکل‌های دینی و اعضای اصلی کانون مداحان تشکیل شد.

این مسئول عنوان کرد: در این جلسه، اساسنامه کانون مداحان شهرستان، بین تمامی اعضا توزیع شد و تذکرات لازم در خصوص برگزاری جلسات سال آینده و نحوه حضور اعضا در این جلسات، توسط سرپرست اداره، ارائه و انتخابات برگزار شد.

ملکی اعلام کرد: در پایام انتخابات، محمدرضا خدابنده لو به عنوان رئیس کانون مداحان شهرستان قدس و یحیی اجلیب به عنوان نائب ریس و محمد رضا مقدم، به عنوان دبیر کانون انتخاب شدند.

تشکیل جلسه ماهیانه روحانیان مستقر در شهریار



مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهریار از برگزاری جلسه ماهیانه روحانیان مستقر شهریار با حضور سرپرست تبلیغات اسلامی این اداره خبر داد.



مرتضی نثاری افزود: این جلسه به ریاست حجت الاسلام ذاکر صادقی کیا، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهریار تشکیل شد که در آن وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و فعالیت‌های یکساله روحانیان، خواستار تلاش روزافزون و برنامه ریزی دقیق جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در سال آتی شد.

وی عنوان کرد: در این جلسه همچنین وضعیت فرهنگی تعدادی از مناطق استقرار مورد بررسی قرار گرفت.

دوره ضمن خدمت رابطان فرهنگی مدارس آموزش و پرورش ملارد برگزار شد



دوره ضمن خدمت ویژه رابطان فرهنگی مدارس ملارد، با حضور کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهریار برگزار شد.



بر اساس دعوت اداره آموزش و پرورش ملارد، میثم طاهر آبادی، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهریار به عنوان مدرس، در دوره ضمن خدمت رابطان فرهنگی مدارس ملارد شرکت کرد و پیرامون مسئله حجاب و پوشش اسلامی از دیدگاه قرآن سخنرانی کرد.

طاهرآبادی در این دوره، ضمن اشاره به اهمیت مسئله حجاب در اسلام گفت: حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است.

این دو بعد باید در کنار یک‌دیگر باشند تا حجاب اسلامی محقق شود و گاهی ممکن است بعد اول باشد، ولی بعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.