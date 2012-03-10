به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از جزئیات کامل نشست امروز شنبه شورای عالی کار در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و اعلام کرد: براساس تصمیم این شورا، تعیین هرگونه دستمزد دوگانه در کشور منتفی شد.

کانون بانک‌های خصوصی در نامه‌ای 6 بندی به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اقدام این بانک در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب بانکها با عنوان "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" انتقاد کرد.

نام اقدام اخیر بانک مرکزی - در اجرای تصمیم کمیته پنج نفره ارزی دولت- در برداشت شبانه از حساب بانک ها بدون اطلاع آنها را چه می‌توان گذاشت؛ اختلاس، کلاهبرداری، سو‌ء‌استفاده از موقعیت شغلی و یا اقدام نادر در نظام بانکی.

عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی خبر داد و گفت: قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری، درباره این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی با انتقاد از سیاستهای ارزی این بانک در سال 90، تاکید کرد: ارز با بگیر و ببندها گران‌تر فروخته می‌شود، ضمن اینکه در نه ماهه اول امسال واردات 44 میلیارد دلار و فروش ارز بالای 64 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی 20 میلیارد دلار ارز بیشتر از واردات فروختیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه با هرگونه گران‌فروشی بنزین در جایگاههای سوخت برخورد قانونی می‌شود؛ اعلام کرد: در حال حاضر ذخیره بنزین یارانه‌ای 100 تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت، به کمتر از 100 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی به کاهش قیمت سکه در بازار در هفته های اخیر اشاره کرد و گفت: این در حالی است که قیمت سکه پیش از آن به حد یک میلیون تومان هم رسیده بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد پرونده های الکترونیکی برای سوابق بیمه ای افراد خبر داد و گفت: به روزرسانی و مکانیزه شدن سیستمهای بیمه بیکاری در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد از جمع آوری 3 هزار قطعه سکه گرمی تقلبی خبر داد و از برنامه‌های این سازمان برای مقابله با خرید و فروش این سکه‌ها در بازار سخن گفت.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از راه اندازی سیستم یکپارچه الکترونیکی مزایده در نیمه اول سال 91 خبر داد و این سیستم را باعث تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم، شفاف سازی، کاهش زمان مراجعه مشتریان، عدم نیاز به حضور فیزیکی، کاهش هزینه شرکت در مزایده و رقابتی شدن خرید کالا دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان برنامه های سازمان راهداری در ایام نوروز، گفت: روز 24 اسفندماه مانور مشترکی میان سازمان راهداری و دیگر ارگانها برگزار می‌شود.