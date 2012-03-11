تجلیل از برگزیدگان جشنواره مطبوعات و هنرهای تجسمی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، در هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی کشور سه خبرنگار از قم حائز رتبه‌های برتر شدند که شامگاه شنبه از این افراد در جلسه شورای اداری تقدیر شد.



در این جشنواره حسن طاهری در بخش نشریات سراسری و در رشته گزارش غیرخبری با مطلب "ملاقات در شب آفتابی" از روزنامه کیهان توانست رتبه دوم این بخش را به خود اختصاص دهد، مهدی جعفری دیگر خبرنگار قمی با مطلب "آخرین نفس‌های سد نیمه جان 15 خرداد زیر پنجه خشکسالی" حائز رتبه سوم رشته خبر در بخش پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو شد و حسن صدرایی عارف با مطلب "ناگفته‌هایی از حیات انقلابی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی" توانست رتبه دوم در بخش مصاحبه این جشنواره را خود اختصاص دهد.



همچنین در جلسه شورای اداری استان قم از محمد اخلاقی عکاس قمی که در چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی حائز رتبه برتر شد قدردانی شد.

