23 برنامه در شمال تهران برای استقبال از بهار اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالی فراهانی افزود: امسال نیز شهرداری منطقه یک در راستای طرح استقبال از بهار و با هدف تقویت تعامل، همفکری و مشارکت عملیاتی و اجرایی شهروندان در مدیریت شهری مانند سالهای گذشته با تمام توان به پیشواز بهار 91 می رود.

وی تهیه و توزیع 20 هزار و 800 اقلام آموزشی شامل بروشور و بسته های فرهنگی مربوط به حوزه های سلامت و آموزش شهروندی در 173 موضوع به انضمام اقلام بازی و سرگرمی بچه ها، توزیع پیک شهروند نوروزی به همراه مسابقه، برگزاری 34 دوره آموزشی سلامت و مراسم سه شنبه آخر سال به همراه جشن های شاد و مفرح را از جمله برنامه های آموزشی در سطح منطقه دانست.

جلالی افزود: به مناسبت پنجشنبه آخر سال، یکهزار و 850 نفر از شهروندان شمال تهران در قالب 11 کاروان با نام یاد یار به بهشت زهرا(س) اعزام می شوند.

وی یادآور شد: برگزاری مسابقات ورزشی تفریحی به صورت خانوادگی از جمله مسابقات طناب کشی، شطرنج، بدمینتون، اسکواش، اسکیت، والیبال، دارت، تنیس روی میز و ایروبیک در سطح محلات برگزار می شود.

وی توسعه و تکمیل طرحهای دیواری و نصب پلاکاردها و بنرهای فرهنگی با هدف ترویج شعائر اسلامی و با رویکرد استقبال از بهار و معرفی جاذبه های تاریخی و اماکن فرهنگی منطقه، را از دیگر برنامه ها ذکر کرد.

جلالی اظهار داشت: به مناسبت برگزاری گرامیداشت سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی، برنامه بازدید از خانواده معظم شهدا و جانبازان، راه اندازی بازارچه های خود اشتغالی شب عید برای کار آفرینان در میادین میوه و تره بار، رسیدگی ویژه به ایتام، فرزندان خانواده های محروم و فرزندان بانوان سرپرست خانوار و برگزاری تور گردشگری از برنامه های شهرداری شمیرانات است.

"بسیج سلامت نوروزی" تا 15 فروردین در شهرستان ری ادامه دارد

کارشناس مسئول بهداشت محیط حرفه ای شبکه بهداشت شهرستان ری گفت: طرح بسیج نوروزی که از اول اسفند شروع شده تا 15 فروردین 91 در سطح این منطقه ادامه خواهد داشت.

داوود بابازاده افزود: طبق روال هرساله با نزدیک شدن به ایام عید ، کارشناسان و بازرسان واحد بهداشت محیط حرفه ای این شبکه ، کنترل و نظارت بهداشتی بر اماکن را به صورت ویژه به انجام می رسانند.

وی گفت: در این طرح نیروهای واحد بهداشت محیط به صورت شبانه روزی و حتی کشیک در ایام نوروز با حضور در اماکن و مراکز فروش پرتردد عموم همشهریان منجله رستورانهای داخلی و بین راهی، فروشگاههای مواد غذایی، نانوایی، شیرینی پزی، پارک و سینماها، مساجد و جاهایی که با سلامت مردم سروکار دارند، بر نظارت کنترلی خود می افزایند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط حرفه ای شبکه بهداشت ری اظهار داشت: بهداشت محیط قانونی دارد که به ماده 13 معروف است و این قانون، نظارت و کنترل بر مراحل تولید و توزیع تمامی کالاها و اجناس خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را در بر می گیرد.

بابازاده محدوده فعالیت واحد بهداشت محیط حرفه ای در شهرستان ری را از شرق تا قیامدشت، از غرب تا صالح آباد، از سمت شمال تا اتوبان بعثت و از جنوب تا حسن آباد قم برشمرد.

وی با بیان اینکه تمامی اماکنی که در این منطقه قرار دارند از بابت نظارت و کنترل بهداشت محیط تحت پوشش این واحد است، اظهار داشت: این واحد به طور روزانه و با حضور 45 کارشناس و بازرس مستقر در 25 مرکز بهداشتی و درمانی و ستاد بهداشت و درمان شهرستان ری فعالیتهایی که در دستور کار خود دارند به انجام می رسانند.

وی اظهار داشت: هم اکنون در شهرستان ری حدود 12 هزار مکان تحت پوشش و نظارت واحد بهداشت محیط حرفه ای این شبکه قرار دارد.

بابازاده برای اطلاع رسانی به همشهریان و ارتباط برقرار کردن برای اعلام موارد مشکوک بیان کرد: در این رابطه استیکرهایی چاپ شده و بر در فروشگاهها نصب شده و همشهریان می توانند در زمان مشاهده موارد غیربهداشتی موضوع را با شماره تلفن 09678 سامانه فوریت های سلامت محیط و یا شماره 33603888 واحد بهداشت محیط حرفه ای شبکه بهداشت شهرستان ری مطرح کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی و طی 20 روز گذشته ، 22 مکان غیربهداشتی و غیرمجاز در پی گزارشهای مردمی و یا بازرسیهای به عمل آمده، شناسایی و پلمپ شده که در بین این اماکن سه انبار توزیع کالا وجود دارد.

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط حرفه ای شبکه بهداشت شهرستان ری اظهار داشت: در این ایام گشت های ویژه و مشترکی با ادارات تعزیرات و صنعت و معدن تجارت شهرستان برای سرکشی به اماکن منطقه انجام می شود و چنانچه موارد خلافی از سوی توزیع و یا فروشندگان هرنوع کالایی که با سلامت مردم رابطه داشته ، مشاهده شود در همان زمان با آنان برخورد قانونی صورت می پذیرد.

وی گفت: در نمایشگاه بهاره امسال نیز یک نفر کارشناس بهداشت محیط حضور داشته و کالاهایی که به مردم عرضه می شود از نظر کیفیت و بهداشت و تاریخ انقضاء مورد بازرسی قرار می گیرد.

بابازاده افزود: بازرسان واحد بهداشت محیط این شبکه با لباس مخصوص بسیج ایام نوروزی و کارت شناسایی معتبر برای سرکشی به اماکن حضور پیدا می کنند و مردم نیز با مشاهده کارشناسان این واحد می توانند موارد غیربهداشتی و خلاف اماکن را بدین طریق اطلاع رسانی تا سریعا رسیدگی شود.

وی از متصدیان اماکن خواست نسبت به رفع موارد و موانع مشکوک غیر بهداشتی واحدهای خود اقدام کنند تا دچار اعمال قانون از سوی بازرسین واحد بهداشت محیط مبنی بر پلمپ و نصب پلاکارد بر سر درب واحدها نشوند چرا که برابر قانون حداقل 15 روز از ادامه فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.

این کارشناس مسئول، از همشهریان نیز خواست در موقع خرید حتما به تاریخ تولید و مصرف و کیفیت ظاهری مواد و چنانچه اجناس خارجی خریداری می کنند به برچسب و لیبل ایرانی با مجوز بهداشت توجه داشته و در صورت مشاهده خلاف و مشکوک ، موضوع را سریعا به شبکه های بهداشت اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.