به گزارش خبرنگار مهر، در سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت همراه، شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ برای اولین بار میزبان هیئت دولت می شوند تا سرآغازی باشد برای رشد و عمران و آبادانی شهرهائی که نه تنها مدت های مدیدی سایه نشین پایتخت بوده اند بلکه هنوز خیر و برکت استانی شدن نیز شامل حال آنها نشده و حالا سایه نشینی در پس مرکز استان را تجربه می کنند.

اما فردا بارقه های امید برای رشد در دل ساکنان این شهرها تابیدن گرفته و حضور عالی ترین مقام اجرائی کشور در این شهرها بی شک خیر و برکت و رشد و توسعه همگام با کرج را نوید بخش خواهد بود.

مردم ساوجبلاغ و نظرآباد بی صبرانه طلوع آفتاب فردا را به انتظار نشسته اند تا به استقبال روزهائی همراه با آبادانی دوچندان به برکت قدوم هیئت دولت بروند.

برکتی که برای اولین بار و آنهم به دنبال استان شدن، امری که به دستان پر مهر همین دولت به وقوع پیوست شامل حال آنها می شود.

رئیس جمهور در چهارمین دور سفر خود، شخصا در شهرهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان حاضر شده و دیدار چهره به چهره با مردم خونگرم این شهرها خواهد داشت.

علاوه براین در این سفر، وزرای دولت تنها در مرکز استان حضور نداشته و سه تن از وزرای معین رئیس جمهور با اختیار تام در رسیدگی به مصوبات و پاسخگوئی به مطالبات مردمی در سه شهر ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان حضور داشته و به مشکلات مردم رسیدگی می کنند.

شهرستان طالقان فردا ساعت 13:30 میزبان قدوم رئیس جمهور و هیئت همراه خواهد بود، هچنین هیئت دولت ساعت 15 میهمان مردم نظرآباد این کهن دیار همیشه سرافراز خواهند بود.

ساعت 16:30 انتظار مردم ساوجبلاغ به سر آمده و می توانند رئیس جمهور محبوب خود را در زمین چمن شهید جمینی هشتگرد از نزدیک ملاقات کرده و مطالبات خود را به وی انتقال دهند.

