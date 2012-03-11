کمک های دولتی تاکنون نتوانسته نیازهای شهر مشهد را برطرف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیر محمدی، بعد از ظهرشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل سه میلیون مجاور و حدود 25 میلیون زائر که سالانه به مشهد سفر می کنند کمک های دولت نیازهای این شهر را برطرف نمی کند

وی افزود: وجود سه میلیون مجاور و 25 میلیون زائر در این شهر زیر ساختهای خاصی را می خواهد، که این هزینه ها یا باید از مردم دریافت شود و یا دولت کمک هایی مناسب را اختصاص دهد که در این راستا باید تدابیری توسط مجلس و دولت در تخصیص بودجه 91 در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: می توان عوارضی جهت ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز زائران در نظر گرفت و مبلغی را از خود آنها دریافت کرد تا از این راه مشکلاتی مانند ترافیک، کمبود پارکینگ، مراکز بهداشتی و بیمارستانی متناسب با نیاز زائران رفع شود.

وی بیان کرد: براساس آمار ارائه شده سالانه 70 درصد زائران در این شهر با وسیله نقلیه شخصی مسافرت می کنند که این مهم علاوه بر افزایش بار ترافیکی شهر پارکینگ بسیار نیز می طلبد که ما نمی توانیم مخارج ایجاد آن را از مردم مشهد بگیریم.

شیر محمدی با بیان اینکه 487 میلیارد تومان هزینه جاری شهرداری مشهد است، گفت: این مبلغ تنها صرف جمع آوری زباله و رفت و روب این شهرمی شود که برای اینکه شهرداری بتواند از عهده آن برآید نیازمند دریافت هزینه های تمام شده خود از مردم و یا کمک گرفتن از دولت است.