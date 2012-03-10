مسابقات قرآن دانش آموزی در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آیت معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان عصر شنبه در این مراسم ضمن مثبت ارزیابی نمودن این مسابقات آن را زمینه ای برای کشف استعدادها و توانمندی های دانش آموزان خواند و افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، همواره نظام دینی تلاش کرده تا تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه رونق یابد و در این را از پتانسیل های زیادی بهره برده است و بارزترین آن ، قرآن مجید است.

وی افزود: قرآن به عنوان یک نور آشکار، هدایت گر زندگی فردی و اجتماعی است و آثار و برکاتش را به عیان تقدیم می کند و این ما هستیم که چقدر بتوانیم از آن ها استفاده کنیم.

آیت گفت: در راستای سیاست های آموزشی دو طرح مهم نهضت ملی حفظ قرآن کریم و کسترش مدارس قرآنی در صدر برنامه های وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است که این خود نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به آثار و برکات قران کریم اذعان داشت: قرآن سبب آرامش درونی و شفا دهنده همه بیماری های فکری، روحی، اخلاقی و حتی جسمی است و کتابی است که نجات دهنده از فتنه و آشوب است.