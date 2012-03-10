مقاومت در اوج آمادگی قرار دارد/ سیاست آمریکا ایجاد هرج و مرج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم گفت : بیداری اسلامی در کشورهای عربی که برخی آن را بهار عربی یا انقلابهای عربی می نامند، هنوز ادامه دارد.

وی افزود: حرکتهای مردمی در شش کشوری که شاهد انقلاب بوده است، متوقف نشده است و در آینده نزدیک حرکتهای مردمی در کشورهایی که خود را خارج از این مسیر تصور می کنند شاهد خواهیم بود.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت : جنبشهای مردمی به چهار گروه تقسیم می شوند برخی مانند تونس و مصر حرکت خودجوش و مردمی هستند، برخی مانند بحرین تحت محاصره اند و برخی دیگر مانند لیبی و یمن کنترل شده اند.

وی با اشاره به توطئه های آمریکا علیه مردم کشورهای عربی افزود: آمریکا از رژیمها و همه ابزار خود برای اجرای سیاستهای خود استفاده می کند.

قاسم بیان کرد: آمریکا از ایجاد هرج و مرج در کشورها مختلف ابایی ندارد و در حقیقت دو گزینه را در برخورد با کشورهای عربی پیش رو دارد یا دست به بی ثباتی در این کشورها می زند یا به غارت آنها می پردازد که این موضع بسیار خطرناک است.

معاون دبیر کل حزب الله افزود: اگر مردم این کشورها در مسیر درستی حرکت کنند، چالشها را پشت سر خواهند گذاشت، اما به هر حال سرنگون کردن رژیمهای سابق در کشورهای عربی که شاهد انقلاب بوده اند دستاورد بزرگی بوده است.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به اوضاع داخلی لبنان بیان کرد: با وجود محاسبات غلط برخی طرفها دولت لبنان با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: هرگز اردوگاههای پناهندگان سوری در لبنان را نخواهیم پذیرفت، زیرا هر یک از این اردوگاهها به محلی ضد سوریه و لبنان تبدیل خواهد شد.

قاسم تاکید کرد: کسانی که به تحولات سوریه دل بسته اند، شکست خورده اند.

معاون دبیر کل حزب الله بیان کرد: مقاومت در نهایت آمادگی برای دفع هر گونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی است و این رژیم ناتوان تر از آن است که دست به حماقت علیه لبنان بزند.