فعالیت ۱۴۷ کانون فرهنگی مسجد در استان سمنان

محمد رضا سوقندی شامگاه شنبه در حاشیه همایش نورزدهمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد استان سمنان در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تاثیرگذاری مسجد در احیای ارزش های انسانی و حرکت های توسعه دهنده گفت: احیاء فرهنگ، هنر و مهندسی فرهنگی واقعی باید مسجد محور باشد.

وی از فعالیت ۱۴۷ کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان سمنان خبر داد و افزود: بر اساس سیاست‌گذاری دولت مسجد محور و طبق ماده قانونی برنامه پنجم توسعه باید یک چهارم مساجد کشور اقدام به تأسیس کانون کنند.

فعالیت 9 کانون تخصصی در مساجد استان سمنان



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان نیز در این گفتگو، گفت: 9 کانون تخصصی در مساجد استان سمنان فعالیت دارند.

به گفته حجت الاسلام سید محمود حسینی، تعداد کانون های تاسیس شده در استان سمنان در سال 90 ، 25 کانون بوده است که از این تعداد در شهرستان شاهرود 12 کانون، شهرستان سمنان 6 کانون، شهرستان گرمسار 3 کانون، شهرستان مهدیشهر 3 کانون و شهرستان دامغان 1 کانون تاسیس شده است.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان دامغان دارای 39 کانون، شهرستان سمنان 35 کانون، شهرستان شاهرود 40 کانون، شهرستان گرمسار 21 کانون و شهرستان مهدیشهر 12 کانون است.

همایش نورزدهمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد استان سمنان با شعار مسجد کانون بیداری اسلامی در سالن شهید مطهری سمنان برگزار شد.

در این همایش از 41 نفر فعال کانون های مساجد، ائمه جماعات، مدیران مسئول، نخبگان، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و رابطبن کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان تجلیل شد.