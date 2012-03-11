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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

با حضور وزیر بهداشت/

5 محصول جدید تجهیزات پزشکی در آشتیان رونمایی می شود

5 محصول جدید تجهیزات پزشکی در آشتیان رونمایی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی گفت: با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی، فن آوری رئیس جمهور از پنج محصول جدید پزشکی رونمایی می شود.

دکتر مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق بیان داشت: این پنج محصول شامل سرنگ انسولین، میدل دندانپزشکی، میدل مزوتراپی، میدل اکسکلیروتراپی و میدل بای اپسی پانج با حضور وزیر بهداشت رونمایی می شود.

وی بیان داشت: تکنولوژی این محصولات در جهان کم نظیر بوده و تعداد معدودی از کشورها به دانش تولید این محصولات دست یافته اند.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی گفت: با تولید این محصولات، علاوه بر خودکفایی در تولید این محصولات، زمینه صادرات و ارزآوری نیز فراهم می شود.

گفتنی است حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی با توجه به سفر هیات دولت به استان البرز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

کد مطلب 1556745

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