شمال عربستان صحنه اعتراضات ضد آل سعود/ 54 دانشجو کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، تظاهرات علیه آل سعود به شمال عربستان نیز کشیده شد.



بر اساس گزارش رسانه ها، هزاران شهروند عربستانی در اعتراض به ضرب و شتم دانشجویان دختر به دست نیروهای سعودی در شهر "ابها" در شمال عربستان تظاهرات کردند.



بر اساس این گزارش، هزاران نفر با شرکت در این تظاهرات در شهر ابها، کشته شدن یک دختر دانشجو و زخمی شدن دهها نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی سعودی را محکوم کردند.



مسئولان سعودی با وجود اذعان به حادثه تأسف بار دانشگاه ابها، هشدار داده اند با هرگونه تظاهرات و اعتراضات به شدت برخورد می کنند.

نیروهای سعودی چهارشنبه گذشته با حمله به تجمع دختران دانشجو در دانشگاه ابها، دست کم 50 نفر را زخمی کردند.

بر اساس این گزارش، یکی از دانشجویان دختر بر اثر شدت جراحات کشته شده است.



سخنگوی وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد 53 دانشجوی دختر زخمی شدند.



به نوشته روزنامه الوطن عربستان، هشت تیم پزشکی پس از این حادثه به دانشگاه رفته و 22 نفر از دانشجویان را به بیمارستان منتقل کردند؛ و 31 دانشجو نیز در محل حادثه درمان شدند.



روزنامه "سبق" نیز به نقل از خانواده این دانشجویان نوشت مردان و نیروهای امنیتی بدون اطلاع قبلی در حالی که دانشجویان حجاب نداشتند، وارد این دانشگاه دخترانه شده و به آنان حمله کردند.



گروهی از معترضان عربستانی با ایجاد صفحه ای در شبکه های اجتماعی، خواستار برکناری "عبدالله الراشد" مدیر این دانشگاه شدند.



برخی منابع عربستانی نیز برخلاف تأکید وزارت بهداشت، اعلام کرده اند که در جریان حمله به این دانشگاه، یک دانشجوی دختر کشته شده است.



به گفته این منابع شهر "ابها" در عربستان، از چهارشنبه گذشته همچنان ناآرام است. و موجی از خشم مردم این شهر و عشایر را فرا گرفته، و سران قبایل این دختر دانشجو، خواستار قصاص عاملان قتل وی شده اند.



همچنین در پی این حادثه خشونت بار، 30 نفر از اساتید دانشگاه ابها استعفا کردند.

تکرار ماجرای البوعزیزی در شهر عرعر عربستان



از سوی دیگر یک سبزی فروش در شمال عربستان سعودی با اقدام به خود سوزی، جرقه انقلاب تونس را در یاد مردم عربستان زنده کرد.



روزنامه الوطن عربستان به نقل از پلیس این کشور اعلام کرد، یک سبزی فروش در شهر "عرعر" قصد داشت با خودسوزی، مقابل رهگذران دست به خودکشی بزند. مردم هنگام وقوع این حادثه، فورا این عربستانی را نجات دادند.



به گفته شاهدان، این شهروند عربستانی که اخیرا آزاد شده، به دلیل اعتراض به سیاستهای آل‌ سعود و اوضاع اقتصادی و معیشتی بازداشت شده بود.

عربستان در آستانه تحولات سیاسی عمده



فواد ابراهیم از مخالفان رژیم عربستان، با محکوم کردن حمله نیروهای سعودی به دانشجویان دختر، سفر ناگهانی ولیعهد سعودی به آمریکا برای درمان را نشانه تحولات سیاسی عمده در این کشور دانسته است.



" فؤاد ابراهیم " در گفتگو با العالم به اعتصابی که قرار بوده است امروز در اعتراض به سیاستهای آموزشی رژیم سعودی دراین منطقه برگزار شود، اشاره کرد و گفت: برخوردهای نامناسب و احمقانه نیروهای پلیس و هیئت امر به معروف و نهی از منکر، موجب خشم خانواده‌های دانشجویان دختر شده است.



وی اظهار داشت: حمله نیروهای سعودی به دانشجویان دختر و انتقال تعدادی ازآنها به بیمارستان به دلیل شدت جراحات، نشان می‌دهد که رژیم آل سعود برخوردی غیرمسئولانه با دانشجویان دارد.



فؤاد ابراهیم خاطرنشان کرد: علت سرکوب دانشجویان به این مسئله برمی گردد که مسئولان سعودی معقتدند حرکت اعتراض آمیز دانشجویان ممکن است به شروع اعتراضات مردمی در مناطق دیگر بینجامد.



قرار بود که دانشجویان دانشگاه واحد دختران در شهر ابها در عربستان، امروز در اعتراض به کشته شدن یک دانشجوی دختر و زخمی شدن دهها دانشجوی دیگر از سوی نیروهای امنیتی سعودی تظاهرات کنند.



ابراهیم همچنین با اشاره به سفر شاهزاده نایف بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان به آمریکا برای درمان گفت: این سفر ناگهانی، نشان دهنده این است که وی از نظر سلامتی در وضعیت بسیار وخیمی به سر می برد؛ این مسئله بر وضعیت رژیم سعودی تاثیرگذار است، و کشور را دچار تحولات اساسی می کند.



وی اظهار داشت: در صورتی که شاهزاده نایف قادر به ایفای نقش سیاسی خود نباشد، همان طور که شاهزاده سلطان به مدت دو سال به علت ناتوانی در اداره امور کشور از صحنه سیاسی دور شد، کشور در عرصه سیاسی با تحولاتی عمده روبرو خواهد شد.