اظهار نگراني شديد رامسفلد از شكل گيري دولت جديد متاثر ازاسلام در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا در گفتگويي با برنامه ديس ويك ''This Week'' شبكه اي بي سي ضمن ابراز نگراني خود از اين مسئله كه دولت جديد عراق ممكن است متاثر ازاسلام باشد پيش بيني كرد كه انتخاب سيستمي كه بازتابي ازحكومت ايران باشد، يك اشتباه وحشتناك خواهد بود .

رامسفلد افزود: وي فكر نمي كند كه بيانيه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بدين معني باشد كه نظاميان آمريكايي زماني عراق را ترك خواهند كرد كه اين كشور دموكراتيك شود و همه مردمش با آرامش در كنار هماسايگانش زندگي كنند و بتوانند از خود دفاع كنند بلكه بدين معني است كه نظاميان آمريكايي تا سالهاي آتي در عراق خواهند ماند .



وي درگفتگو با اين شبكه تلويزيوني افزود : منظور بوش اين است كه نيروهاي امنيتي عراق توانايي كنترل وضعيت امنيتي را در داخل اين كشور داشته باشند .

رامسفلد با اشاره به اين مطلب كه كسي نمي داند آموزش نيروهاي امنيتي عراق چقدر بطول خواهد انجاميد از پيش بيني تحليلگران كه معتقد هستند اين امر حداقل دو سال به طول خواهد انجاميد انتقاد كرد .



وي همچنين با اشاره به موانعي كه بر سر راه مسئله مذكور قرار دارد گفت : يكي از چند عامل ، رفتار ايران و سوريه است و ميزان مفيد بودن و غير مفيد بودن آنان است .



وزيردفاع آمريكا خاطر نشان كرد : آموزش نيروهاي عراقي قبل و بعد ازآنكه آنها توانايي مقابله با ايران را داشته باشند براي مثال اگر ايران تصميم بگيرد كه باآنها دو باره وارد جنگ شود به زمان نياز دارد .

رامسفلد درباره احتمال حمله نظامي آمريكا به تاسيسات هسته اي ايران گفت : من اطلاعي از اين موضوع ندارم .وي در اين باره گفت : مشكلات با ايران بايد از طريق سياسي حل و فصل شود نه ازطريق وزارت دفاع .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكا مي تواند پذيراي يك بمب هسته اي در ايران باشد گفت : اينها مسائلي هستند كه به رئيس جمهور مربوط مي شود . ما نمي خواهيم وارد اين مسائل شويم .