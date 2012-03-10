نقشه آمایشی تاسیس مرکز جامعه القرآن کریم در بوشهر طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهر بعد از ظهر شنبه در نشست با اعضای جامعه القرآن کریم و اهل بیت کشور اظهار داشت: مردم استان بوشهر قرآنی هستند و میتوانند منشا تاثیرات زیادی در خلیج فارس باشند.
وی افزود: استعدادهای مختلف علوم قرآنی در زمینههای قرائت، تفسیر و حفظ قرآن در استان بوشهر وجود دارد به طوری که این استان یکی از موفقترین استانها در کشور است و انس با قرآن در استان بوشهر نهادینه شده است.
امام جمعه بوشهر خواستار طراحی نقشه آمایشی برای تاسیس دارالقرآن در بوشهر شد و گفت: با تاسیس جامعه القرآن کریم با همکاری اوقاف، فعالیتهای قرآنی در بوشهر مدیریت میشود.
وی برنامههای قرآنی صدا و سیما را بسیار تاثیرگذار توصیف کرد و اظهار داشت: انسانها با بال قرآن آسمانی میشوند و به افکار عالیه میرسند.
رئیس موسسه جامعه القرآن کریم و اهل بیت نیز در این نشست اظهار داشت: با راهاندازی موسسه جامعه القرآن کریم در استانها به طور متوسط در هر موسسه 15 نفر نیز اشتغالزایی میشود.
حجتالاسلام سید مهدی طباطبایی به تربیت سالانه 200 هزار شاگرد قرآنی در این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون بیش از 20 هزار حافظ قرآن در این مرکز تربیت شده است.
رئیس موسسه جامعه القرآن کریم و اهل بیت اضافه کرد: این موسسه 50 مدرسه و پیش دبستانی و بیش از 10 هزار مربی هم دارد و 600 شعبه موسسه در کشور فعال هستند.
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