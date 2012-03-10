دو نمایشگاه نقاشی در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نقاشی ذر ضابطی و فهیمه سلمانی ممقانی در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد کاووس برپا شد.

در این نمایشگاه 25 اثر از آثار هنرمندان با تکنیک ترکیب مواد به تصویر کشیده شده است.

همچنین نمایشگاه هنرهای تزئینی حجم و نقاشی زینب مجیدی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا شد.

در این نمایشگاه40 اثر از آثار هنرهای تزئینی حجم و نقاشی زینب مجیدی به تصویر کشیده شد.



این نمایشگاه که تا روز گذشته ادامه داشت، صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 برای بازدید علاقمندان دایر است.



