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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۲

دو نمایشگاه نقاشی در گلستان برگزار شد

دو نمایشگاه نقاشی در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دو نمایشگاه شامل نقاشی و هنرهای تزیینی حجم و نقاشی در گرگان و گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نقاشی ذر ضابطی و فهیمه سلمانی ممقانی در مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد کاووس برپا شد.

در این نمایشگاه 25 اثر از آثار  هنرمندان با تکنیک ترکیب مواد به تصویر کشیده شده است.
 
همچنین نمایشگاه هنرهای تزئینی حجم و نقاشی زینب مجیدی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا شد.
 
در این نمایشگاه40 اثر از آثار هنرهای تزئینی حجم و نقاشی زینب مجیدی به تصویر کشیده شد.

این نمایشگاه که تا روز گذشته ادامه داشت، صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 20 برای بازدید علاقمندان دایر است.   

 
کد مطلب 1556751

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