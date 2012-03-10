میامی آماده میزبانی از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی عصر روز شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در محل فرمانداری شهرستان میامی، گفت: تعداد 2 مسجد در ورودی و داخل شهر میامی و هم چنین مجتمع خدماتی رفاهی این شهر آماده پذیرایی از مسافرین نوروزی شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان میامی درمسیر زائران ثامن الحجج(ع) قرار گرفته و سالانه بیش از چندین میلیون نفر از این مسیر تردد می کنند، اظهار داشت: تمام دستگاههای مربوطه جهت رفاه حال مسافرین آماده شده و امیدواریم با هماهنگی های لازم بتوانیم میزبان خوبی باشیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان میامی هم چنین از آمادگی 94 کلاس جهت اسکان مسافرین در ایام نوروز خبرداد.

استقرار یک جایگاه پمپ بنزین سیار در ورودی شهر میامی و هم چنین بهسازی تمام مسیر حاشیه کمربندی شهرستان میامی که برای فیبرنوری حفاری شده است از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

هم چنین مقرر شد یک نفر پزشک قانونی در ایام نوروز در شهرستان میامی مستقر شود.

در این جلسه تعدادی از مسئولین شهرستانهای میامی و شاهرود حضور داشتند.