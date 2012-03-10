۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۹

امسال:

15 میلیارد ریال به طرح های کشاورزی خمین اختصاص یافت

خمین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی خمین از اختصاص و هزینه کرد 15میلیارد و 215میلیون ریال در طرح های آبیاری های مدرن این شهرستان خبر داد.

حجت الله بدری در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص و هزینه کرد 15میلیارد و 215میلیون ریال در طرح های آبیاری های مدرن این شهرستان خبر داد و افزود: این میزان اعتتبار برای لایروبی 37رشته قنات و 46کیلومتر احداث کانال و انتقال آب با لوله هزینه شده است.

وی با بیان اینکه، 52 درصد از جمعیت 110هزار نفری خمین کشاورز هستند، گفت: لایروبی، احداث و انتقال آب در 54 روستای این شهرستان طی امسال برای استفاده بهینه از منابع آبی با توجه به خشکسالی های متوالی انجام شده است.

بدری با بیان اینکه با افزایش زمینه آبیاری های مدرن در این شهرستان امید است ضمن صرفه جویی در آب کشاورزی در زیمنه ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید موفق باشیم، اضافه کرد: این اعتبارات از محل اعتبارات شورای عالی آب، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی ، قانون الزامات بودجه سال 90 و استانی تامین شد.

