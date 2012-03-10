پژوهشگران برتر گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ندافی معاون پژوهش ،برنامه ریزی ونیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان عصر شنبه در این همایش به معرفی اجمالی سند تحول به نقش بارز معلمان در تحقیق وپژوهش وتولیدعلم پرداخت.

وی افزود: امروزه یکی از ملاک های سنجش کشورهای توسعه یافته تحقیقات و پژوهش است.

وی به توصیه مقام معظم رهبری درخصوص کتاب های درسی اشاره کرد که یک معلم خوب می تواند نواقص یک کتاب درسی را برطرف کند.

در این مراسم صادقی رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل با اشاره به جایگاه رتبه بندی ایران درمنطقه و جهان به معرفی موفقیت های چند برابری گروه در سال جهاد اقتصادی پرداخت.

در پایان مراسم برگزیدگان استانی توسط مسئولان استانی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.