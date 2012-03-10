از طرح سوال از رئیس جمهور تا اقتدار نظامی ایران

به گزارش خبرنگار مهر،طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور،تعامل مجلس نهم با دولت دهم،حق ایران برای غنی سازی هسته ای و پاسخ کشورمان به هرگونه تعدی سخت و کوبنده از مهمترین عناوین امروز خبرگزاری مهر است.

*طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود از این رو سید مرتضی نبوی امروز در گفتگو با مهر خطاب به نمایندگان گفت: فرایند سؤال مجلس از رئیس جمهور باید طوری طی و کنترل شود که تشنجی به جامعه وارد نشود، طرح سؤال از رئیس جمهور و پاسخ آن باید به گونه ای باشد که جامعه را به سمت آرامش و روشنگری پیش ببرد.

*همچنین محمد دهقان"عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص روند طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: چهارشنبه روزی است که با رئیس جمهور درباره طرح سوال نمایندگان از وی توافق شده است و مطمئنا رئیس جمهور در این روز به مجلس خواهد آمد.

دهقان گفت: در این جلسه سوال کنندگان 15 دقیقه فرصت دارند تا مطالب خود را ارائه کنند و سپس رئیس جمهور به مدت یک ساعت پاسخگوی سوالات خواهد بود.

*غلامعلی حداد عادل منتخب اول مردم تهران در مجلس نهم امروز در موضع گیری به تعامل مجلس آینده با دولت نهم اشاره کرد و گفت: باید صبر کنیم تا مجلس تشکیل شود، زیرا هنور تصور ما از مجلس دقیق نیست، باید در دو-سه ماه آینده ارزیابی بیشتری از مجلس صورت گیرد تا بافت مجلس مشخص شود.

وی گفت: رفتار مجلس آینده قابل پیش بینی نیست، اما رفتار کلی آن اصولگرایی است.

*علی آهنی سفیر تهران در فرانسه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز احتمال هرگونه کاهش یا توقف غنی سازی اورانیوم از جانب ایران را رد کرد و گفت: حق ایران در غنی سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست.

*غضنفر رکن آبادی" سفیر کشورمان در لبنان" نیز در پاسخ به سوال خبرنگار النشره لبنان درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: مقامات تل آویو پیش از این "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا را درباره حمله به ایران در مهلتی دوهفته ای تهدید کرده بودند اما این تهدید هرگز عملی نشد.

رکن‌آبادی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص احتمال حمله به ایران، ضمن تأکید بر شکست آمریکا و اسرائیل در پیشبرد اهداف شوم خود در منطقه که منجر به ضعف و ناتوانی بیش از پیش آنان شده، پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تعدی علیه مرزهای خود را پاسخی سخت و کوبنده خواند.

*همچنین عصر امروز،جشن بهار آزادی به همت اتحادیه دانشجویان عراقی در ایران و به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

*نیروی دریایی ارتش، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نفتکش ایرانی هاتف که از جزیره خارک به سمت کانال سوئز در حال دریانوردی بود در محدوده ورودی خلیج عدن و 80 مایلی جنوب رأس فرتاک طی دو مرحله مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت که با رشادت و هوشیاری تکاوران نیروی دریایی ارتش از تعرض پدیده شوم تروریسم دریایی در امان ماند.

امیر دریادار حبیب الله سیاری در این باره با اعلام اینکه در حال حاضر حفظ و صیانت از امنیت تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران در آبهای آزاد در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: بر این اساس در شرایط فعلی ناو شکن‌های ارتش جمهوری اسلامی در شمال اقیانوس هند، خلیج عدن و تنگه باب المندب به گشت زنی مشغول هستند.

*علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صبح امروز در دیدار معاون رئیس جمهور عراق و هیات همراه با وی به اهتمام کشورمان برای توسعه و پیشرفت و تحکیم آرامش در عراق تاکید کرد و افزود: امکانات و ظرفیت های اقتصادی و فناوری ایران بستر مهمی برای جهش عراق در مسیر پیشرفت و آبادانی است.