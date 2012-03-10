لبنان هرگز به مکانی برای اقدام علیه سوریه تبدیل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "علی فیاض" گفت : لحن جامعه بین المللی درباره سوریه تغییر پیدا کرده است که این موضوع مثبت است.

وی افزود: همه گروههای سوری باید با تکیه بر قانون اساسی به روند اصلاحات در سوریه ملحق شوند و تلاش جامعه جهانی نیز باید در این راستا باشد.

این نماینده پارلمان لبنان بیان کرد: هر تلاشی که در راستای تشویق خشونتها در سوریه باشد، در واقع به ثبات این کشور ضربه می زند و کسانی که خشونت را عاملی برای سرنگونی رژیم سوریه فرض می کنند، در توهم به سر می برند.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان ضمن تاکید بر کنترل اوضاع سوریه افزود: ادامه خشونتها به نفع هیچ کس نیست.

وی بیان کرد: برخی طرفهای داخلی در لبنان یا خارجی هایی که سعی دارند لبنان را درگیر بحران سوریه کنند، مصلحت لبنان را در نظر نمی گیرند و بر اساس توافق طایف، لبنان هرگز به محلی برای حمله به سوریه تبدیل نخواهد شد.