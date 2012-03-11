400 هزار عدد مواد محترقه صنعتی در مازندران کشف شد

سرهنگ روح الامین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی استان با اجرای طرح های نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی و شناسایی و دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد محترقه اقدامات موثری در مقابله و برخورد با توزیع کنندگان این نوع مواد داشتند.



وی با تاکید بر نقش خانواده ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: خانواده ها برای پیشگیری از بروز هر گونه حوادث ناگوار مراقب فرزندان خود باشند و آنان را نسبت به خطرات استفاده از این مواد آگاه کنید.



جانشین فرماندهی انتظامی مازندران از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات پلیس را در حفظ نظم و امنیت عمومی یاری کرده و در صورت مشاهده هر گونه مسایل سو امنیتی و انتظامی مراتب را به سرعت به پلیس 110 اعلام کنن.

وی بیان داشت: بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی هر کس با هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا با تعرض به افراد، مخل در نظم و آرامش عمومی شود و یا مردم را از فعالیت باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

