نمایشگاه عکس و پوستر فیلم اترک در خراسان شمالی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، 72 اثر عکاسی و پوستر فیلم راه یافته به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4- اترک در نگارخانه مرکزی بجنورد به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه آثار عکاسی و پوستر فیلم راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره شنبه شب 20 اسفند با حضورمعاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری استان و هنرمندانی از 7 استان های شرکت کننده در محل نگارخانه بجنورد در معرض دید عموم قرار گرفت.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و دبیر این جشنواره در خصوص آثار هنری این نمایشگاه گفت: یکهزار و 60 اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

حسین ثابت قدم وحید افزود: این آثار پس از بررسی و ارزیابی هیئت داوران بخش عکس و پوستر فیلم متشکل از حسن غفاری، مجتبی آقایی سربزه و امیرعلی جوادیان، به بخش مسابقه راه یافتند.

وی اظهار داشت: این آثار شامل 14 پوستر فیلم و 58 اثر عکاسی بوده و به 33 عکاس و11 طراح پوستر تعلق دارد،

ثابت قدم تصریح کرد: با افتتاح این نمایشگاه، فعالیت فرهنگی و هنری در این نگارخانه نیز آغاز می شود.

وی برگزاری نشست ها، کارگاه های آموزشی عکاسی و پوستر فیلم به همراه تور عکاسی با حضور هنرمندان و داوران این بخش جشنواره را از مهمترین برنامه های این مراسم عنوان کرد.

یادآور می شود افتتاح رسمی مجتمع فرهنگی هنری شماره دو و نگارخانه بجنورد روزسه شنبه 23 اسفندماه جاری با حضور حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولین استان انجام خواهد شد.