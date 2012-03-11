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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۷

نمایشگاه عکس و پوستر فیلم اترک در خراسان شمالی گشایش یافت

نمایشگاه عکس و پوستر فیلم اترک در خراسان شمالی گشایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس و پوستر یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اترک در خراسان شمالی گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، 72  اثر عکاسی و پوستر فیلم راه یافته به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4- اترک  در نگارخانه مرکزی بجنورد  به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه آثار عکاسی  و پوستر فیلم راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره شنبه شب 20 اسفند  با حضورمعاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری  استان و هنرمندانی از 7 استان های شرکت کننده در محل نگارخانه بجنورد در معرض دید عموم قرار گرفت.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و دبیر این جشنواره در خصوص آثار هنری این نمایشگاه گفت: یکهزار و 60 اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

حسین ثابت قدم وحید افزود: این آثار  پس از بررسی و ارزیابی هیئت داوران بخش عکس و پوستر فیلم متشکل از حسن غفاری، مجتبی آقایی سربزه و امیرعلی جوادیان، به بخش مسابقه راه یافتند.

وی اظهار داشت: این آثار شامل  14 پوستر فیلم و 58 اثر عکاسی بوده و  به 33 عکاس و11  طراح پوستر تعلق دارد،
ثابت قدم  تصریح  کرد: با افتتاح این نمایشگاه، فعالیت فرهنگی و هنری در این نگارخانه نیز آغاز می شود.

وی برگزاری نشست ها، کارگاه های آموزشی عکاسی و پوستر فیلم به همراه تور عکاسی با حضور هنرمندان و داوران این بخش جشنواره را  از مهمترین برنامه های این مراسم عنوان کرد.

یادآور می شود افتتاح رسمی مجتمع فرهنگی هنری شماره دو و نگارخانه بجنورد  روزسه شنبه  23 اسفندماه جاری  با حضور حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولین استان انجام خواهد شد.

کد مطلب 1556762

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