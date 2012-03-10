پنج هزار هیئت مذهبی در مازندران شناسایی شد

نصرالله اسکندر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت ها ضمن فعالیت در حوزه های دینی، مذهبی و مناسبت های ملی دارای برنامه های آموزشی مناسبی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی هستند.



وی اظهار داشت: در مازندران 80 هیئت مذهبی برتر شناسایی و اعتباراتی در اختیار آنان قرار گرفته است.



اسکندر زاده با اشاره به تعداد هیات های مذهبی ثبت شده در کشور گفت: هم اکنون 80 هزار هیئت مذهبی در شناسایی و ثبت شدند که از این میزان پنج هزار و 57 هیئت در مازندران ثبت شده و مشغول فعالیت هستند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.