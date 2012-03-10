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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۱۷

اسکندزاده در گفتگو با مهر:

پنج هزار هیئت مذهبی در مازندران شناسایی شد

پنج هزار هیئت مذهبی در مازندران شناسایی شد

فریدونکنار - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئت های مذهبی مازندران گفت : پنج هزار و 57 هیئت مذهبی شناسنامه دار در استان شناسایی شده است.

نصرالله اسکندر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت ها ضمن فعالیت در حوزه های دینی، مذهبی و مناسبت های ملی دارای برنامه های آموزشی مناسبی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی هستند.

وی اظهار داشت: در مازندران 80 هیئت مذهبی برتر شناسایی و اعتباراتی در اختیار آنان قرار گرفته است.

اسکندر زاده با اشاره به تعداد هیات های مذهبی ثبت شده در کشور گفت: هم اکنون 80 هزار هیئت مذهبی در شناسایی و ثبت شدند که از این میزان پنج هزار و 57 هیئت در مازندران ثبت شده و مشغول فعالیت هستند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1556763

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