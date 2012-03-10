50 کلاس درس نکا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

اصغر کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی لازم برای آمادگی این تعداد کلاس، تمامی امکانات برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی بسیج شده تا آنان با خاطره ای خوش به دیارشان بازگردند.



وی بیان نکات ضروری در مورد ارائه خدمات لازم برای مسافران و عدم ترک محل اسکان توسط سرایداران و حضور فیزیکی در محیط آموزشگاهها را ضروری دانست.

کارگر افزود: سرویس به موقع ، برخورد صمیمانه در برخورد با مسافران از شاخصه های مهم بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: کلاسهای پیش بینی شده از استاندارد لازم برخوردار بوده و ارائه یک وعده غذای گرم به مسافران در دستور کار این اداره قرار دارد.