50 درصد مصوبه سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز اجرایی شد

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:50 درصد مصوبه های سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز اجرایی شده است.



وی گفت: در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز قصد داریم که مصوبات سفرهای قبل را پیگیری کنیم.



مدیر کل راه و شهر سازی استان البرز افزود: دو طبقه کردن اتوبان کرج به تهران، ادامه طرح اتوبان همت شمالی و جنوبی، تامین اعتبار برای تعریض اتوبان کرج به تهران، شناسایی نقاط پر حادثه جاده چالوس و اصلاح آن از جمله مواردی است که در این سفر پیگیری خواهد شد.



وی اظهار داشت: در حال حاضر در بحث مسکن مشکل خاصی وجود ندارد فقط دستگاه های خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز نیازمند اعتبار هستند.



مدیر کل راه و شهر سازی استان البرز ادامه داد: در حال حاضر مقدمات راه اندازی ستاد ارتباط مردمی نیز در مصلی کرج ایجاد شده است.



ضیایی فر گفت: در این سفر قصد داریم که برخی از طرح های استانی را به ملی تبدیل کنیم.