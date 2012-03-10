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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۲۵

ضیایی فر در گفتگو با مهر:

50 درصد مصوبه سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز اجرایی شد

50 درصد مصوبه سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز اجرایی شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهر سازی استان البرز گفت: 50 درصد مصوبه سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز اجرایی شده است.

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:50 درصد مصوبه های سفرهای قبلی هیئت دولت به استان البرز اجرایی شده است.

وی گفت: در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز قصد داریم که مصوبات سفرهای قبل را پیگیری کنیم.

مدیر کل راه و شهر سازی استان البرز افزود: دو طبقه کردن اتوبان کرج به تهران، ادامه طرح اتوبان همت شمالی و جنوبی، تامین اعتبار برای تعریض اتوبان کرج به تهران، شناسایی نقاط پر حادثه جاده چالوس و اصلاح آن از جمله مواردی است که در این سفر پیگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در بحث مسکن مشکل خاصی وجود ندارد فقط دستگاه های خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز نیازمند اعتبار هستند.

مدیر کل راه و شهر سازی استان البرز ادامه داد: در حال حاضر مقدمات راه اندازی ستاد ارتباط مردمی نیز در مصلی کرج ایجاد شده است.

ضیایی فر گفت: در این سفر قصد داریم که برخی از طرح های استانی را به ملی تبدیل کنیم.

کد مطلب 1556773

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