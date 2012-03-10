39 دوره آموزشی در شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌عباس حسینی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری بالغ بر 16 هزار نفر ساعت آموزشی در قالب 39 دوره به پرسنل شرکت گاز استان بوشهر در گروه‌های مختلف فنی تخصصی، اداری، مالی و بازرگانی و مدیریت برگزار شده است.

وی ادامه داد: شرکت گاز استان بوشهر توجه خاصی به مقوله آموزش دارد و همه سعی خود را برای برگزاری آموزش‌های مناسب به پرسنل به کار خواهیم گرفت. در سال جاری واحد آموزش این شرکت، موفق به کسب مقام دوم در میان دستگاه‌های اجرایی استان شد.

مدیرعامل شرکت گاز بوشهر آموزش را از پاولویت‌های این شرکت معرفی کرد و گفت: دوره‌های آموزشی برگزار شده شامل ایمنی و آتش نشانی ادواری، مبانی فروش و خدمات مشترکان، امداد و فوریت‌های پزشکی، حفاظت گفتار، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، ارگونومی صنعتی و ... است.

وی به هزینه یک میلیارد و 600 میلیون ریالی برای گازرسانی به بیمارستان بوشهر و برازجان اشاره کرد و اظهار داشت: گازرسانی به بیمارستان بوشهر با ظرفیت هزار متر مکعب در ساعت و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال اجرا شد.

حسینی در ارتباط با بیمارستان 160 تخت خوابی برازجان نیز گفت: گاز رسانی به بیمارستان مهر برازجان نیز با ظرفیت 400 متر مکعب در ساعت و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این دو پروژه، برای نخستین بار دو بیمارستان در استان با سوخت گاز فعالیت می‌کنند و امیدواریم در سال آینده علاوه بر استمرار موفقیت‌های حاصله، دوره‌های آموزشی بیشتر و متنوع تری برگزار شود.