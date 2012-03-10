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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۲۳

صدیق در گفتگو با مهر:

اصناف استان البرز همچون سفرهای گذشته از رئیس جمهور استقبال گرم خواهند کرد

اصناف استان البرز همچون سفرهای گذشته از رئیس جمهور استقبال گرم خواهند کرد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهرستان کرج گفت: اصناف استان البرز همچون سفرهای گذشته از رئیس جمهور استقبال گرم خواهند کرد.

میر ابراهیم صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اصناف استان البرز همچون سفرهای گذشته از رئیس جمهور استقبال گرم خواهند کرد.

رئیس مجمع امور صنفی  شهرستان کرج ادامه داد: اصناف استان البرز به صورت خودجوش در سطح استان اقدام به نصب بنر خوش آمدگویی به رئیس جمهور کرده اند.

صدیق افزود: امیدوارم دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز برکات فراوانی برای استان داشته باشد.

رئیس مجمع امور صنفی  شهرستان کرج گفت: اصناف استان همواره در صحنه و عرصه های مختلف حضور فعال و خودجوشی را داشته اند.
 

کد مطلب 1556779

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