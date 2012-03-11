ووشو و ادامه روند تکراری سالهای گذشته/ خبری از ورزشکاران دوپینگی نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می کنیم ووشو حضور در دو رویداد مهم بین المللی را در دستور کار داشت که هم در مسابقات جهانی و هم قهرمانی جوانان آسیا با دست پر به ایران بازگشت تا سر صعودی چندسال اخیر را دنبال کند.

در واقع موفقیت در این دو رویداد به خوبی ثابت کرد که برنامه های زیر بنایی و استفاده از تمام پتانسیل موجود هم در بخش نرم افزاری و هم فراهم کردن امکانات سخت افزاری و از همه مهمتر بکار گیری صحیح نیروی انسانی در این فدراسیون به بهترین شکل انجام شده است.

رقابتهای جهانی 2011 آنکارا شاید مهمترین میدان برای ووشو ایران بود که هم تکرار عنوان نایب قهرمانی و هم عضویت دوباره علی نژاد در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی به عنوان یک هدف مهم برای رسیدن به آن ترسیم شده بود. ووشو ایران توانست نه تنها به همین اهداف مهم دست پیدا کند که عضویت دو ایرانی در کمیته های فدراسیون جهانی برای اولین بار خود یک موفقیت بزرگ محسوب می شد.

تیم ملی ایران در آنکارا با کسب 6 طلا، 2 نقره و 3 برنز موفق شد نایب قهرمانی 2009 کانادا را تکرار کند. این نایب قهرمانی تفاوت‌هایی با دو سال قبل داشت که از آن جمله می توان به کسب سه مدال طلا توسط بانوان ایران برای اولین بار در مسابقات جهانی به عنوان مهمترین آن اشاره کرد.

بانوان ایرانی یک یک رکورد دیگر از خود در میدان جهانی برجای گذاشتند که کسب دو نشان برنز توسط میترا عباسی و محبوبه کریمی در مبارزات تالو بود که اهمیت دوچندانی برای ووشو ایران داشت. در بخش مردان هم کسب سه مدال طلا خود رکوردی بود که بازهم برای اولین بار برای ووشو کشورمان رقم خود.

در حاشیه همین مسابقات جهانی انتخابات فدراسیون جهانی هم برگزار شد تا انتخاب مجدد "یوزای چنگ" به عنوان رئیس امید ورود ووشو به بازیهای المپیک را تقویت کند.

اگرچه در این انتخابات و ابقاء دوباره "چنگ" دیپلماسی ووشو ایران نقش پررنگی داشت، ولی رای قاطع مجمع جهانی به مهدی علی نژاد برای حضور دوباره او برای چهار سال دیگر در هیئت رئیسه جهانی و همچنین انتخاب دکتر لشکری در کمیته پزشکی فدراسیون جهانی و حسین حضرتی در کمیته ووشو سنتی از دیگر موفقیت های همین دیپلماسی صحیح بود.

موفقیت های ووشو ایران در مسابقات جوانان آسیا در شانگهای چین نیز تداوم داشت. تیمی که در دوره قبلی با 13 مدال نایب قهرمان شده بود، این بار جمع مدالهای خود را به عدد 20 رساند که شش تای آن طلا بود و بازهم سه طلا را دختران شایسته ایران زمین به خود اختصاص دادند.

این تعداد مدال بیشترین مدالی بود که ووشو ایران در یک میدان رسمی کسب می کرد و در نوع یک رکورد محسوب می شد و نایب قهرمانی با قاطعیت از آن آینده سازان ایران شد.

اما در بعد داخلی هم لیگ ها همانند سالهای قبل با نظم خاصی برگزار شد که در بخش مردان با قهرمانی دوباره نفت و در بخش بانوان با قهرمانی کاز مازندران به پایان رسید. ضمن اینکه سه لیگ دیگر از جمله لیگ جوانان برای اولین بار راه اندازی شد که می تواند در پشتوانه سازی مفید باشد.

برگزاری بیش از 70 دوره آموزشی و افتتاح خانه ووشو در سه استان ایلام، همدان و کهکیلویه، دستیابی ووش کاران چهار استان به سکوی مخصوص ساندا از دیگر فعالیت های ووشو در بخش داخلی بود.

نکته مهم در فعالیت های ووشو انجام 40 آزمایش دوپینگ هم در مسابقات لیگ و هم در اردوهای تیم ملی بود که نتیجه تمامی آنها منفی بود و مهمتر آنکه ووشو موفقیت های خود را در محیطی پاک به دست آورده است.

حسین اوجاقی مدیر تیم های ملی ووشو در این مورد به خبرنگار مهر گفت: از سال 2007 برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت این رشته حاصل شد که موفقیت یکی دو سال اخیر نشان می دهد راه درست و تصمیمات صحیحی اتخاذ شده است.

وی افزود: تکرار عنوان نایب قهرمانی جهان با تعداد مدال بیشتر اهمیت بیشتری داشت و یک گام دیگر ما را به چین نزدیک کرد. بخصوص که در بخش بانوان هم مدالهای خوبی کسب شد.

مدیر تیم های ملی ووشو در بخش پایانی سخنان خود گفت: موفقیت های سال 90 باعث شد به عنوان سومین فدراسیون برتر انتخاب شده و نکته مهمتر آنکه در بخش قهرمانی بیشترین امتیاز را کسب کردیم.

اوجاقی در بخش پایانی سخنان خود گفت: هدف اصلی ما موفقیت در بازیهای آسیایی 2014 است و ما از هم اکنون برنامه های تیم ملی را برای رسیدن به همین هدف طراحی کرده ایم.

مسابقات قهرمانی جوانان جهان در ماکائو و قهرمانی آسیا ووشو مهمترین برنامه ووشو در سال 91 می باشد که قرار است برنامه های تیم ملی برای حضوری موفقیت آمیز در این دو میدان بزرگ از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.